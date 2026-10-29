"Other Mommy": Horror-Schocker zu Halloween

Im neuen Horrorfilm "Other Mommy" verwandelt sich das vertraute Zuhause eines kleinen Mädchens in einen Albtraum.

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Für die achtjährige Bela, gespielt von der zehnjährigen Arabella Olivia Clark, ist ihre Familie der wichtigste Halt. Besonders ihre Mutter, dargestellt von Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain, gibt ihr das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Doch eines Tages taucht eine unheimliche Gestalt auf, die ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich sieht. Bela nennt das mysteriöse Wesen "Other Mommy". Immer wieder stellt die Erscheinung dem Mädchen dieselbe beängstigende Frage: "Darf ich in dein Herz?" Zunächst versucht Bela, mit der unheimlichen Situation umzugehen. Doch die fremde Gestalt wird zunehmend ungeduldiger. Als sich im Haus immer mehr unerklärliche Dinge ereignen, erkennt das Mädchen, dass nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Familie in Gefahr schwebt. Während die Grenzen zwischen Vertrautem und Bedrohlichem verschwimmen, muss Bela herausfinden, was hinter der geheimnisvollen Erscheinung steckt. Denn die andere Mutter scheint nicht länger bereit zu sein, auf eine Antwort zu warten.

"Other Mommy" © Hersteller

Namhafter Cast vor der Kamera

Neben der 49-jährigen Jessica Chastain, die im Film gleich eine Doppelrolle übernimmt, stehen weitere bekannte Gesichter vor der Kamera. Die Hauptrolle der achtjährigen Bela verkörpert Arabella Olivia Clark. In weiteren Rollen sind unter anderem Jay Duplass als Vater sowie Karen Allen zu sehen. Hinter dem Film steckt unter anderem der 49-jährige Horror-Produzent James Wan, der bereits an Erfolgen wie "Saw" und "Conjuring" beteiligt war. Regie führte Rob Savage.

"Other Mommy" © Hersteller

Der Start im Kino

Der Horrorfilm läuft aktuell in den heimischen Kinos und sorgt pünktlich zum bevorstehenden Halloween-Wochenende für Gänsehaut.