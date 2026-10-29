Jetzt im Kino
"Other Mommy": Horror-Schocker zu Halloween
Für die achtjährige Bela, gespielt von der zehnjährigen Arabella Olivia Clark, ist ihre Familie der wichtigste Halt. Besonders ihre Mutter, dargestellt von Oscar-Preisträgerin Jessica Chastain, gibt ihr das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Doch eines Tages taucht eine unheimliche Gestalt auf, die ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich sieht. Bela nennt das mysteriöse Wesen "Other Mommy". Immer wieder stellt die Erscheinung dem Mädchen dieselbe beängstigende Frage: "Darf ich in dein Herz?" Zunächst versucht Bela, mit der unheimlichen Situation umzugehen. Doch die fremde Gestalt wird zunehmend ungeduldiger. Als sich im Haus immer mehr unerklärliche Dinge ereignen, erkennt das Mädchen, dass nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Familie in Gefahr schwebt. Während die Grenzen zwischen Vertrautem und Bedrohlichem verschwimmen, muss Bela herausfinden, was hinter der geheimnisvollen Erscheinung steckt. Denn die andere Mutter scheint nicht länger bereit zu sein, auf eine Antwort zu warten.
Namhafter Cast vor der Kamera
Neben der 49-jährigen Jessica Chastain, die im Film gleich eine Doppelrolle übernimmt, stehen weitere bekannte Gesichter vor der Kamera. Die Hauptrolle der achtjährigen Bela verkörpert Arabella Olivia Clark. In weiteren Rollen sind unter anderem Jay Duplass als Vater sowie Karen Allen zu sehen. Hinter dem Film steckt unter anderem der 49-jährige Horror-Produzent James Wan, der bereits an Erfolgen wie "Saw" und "Conjuring" beteiligt war. Regie führte Rob Savage.
Auch interessant
Der Start im Kino
Der Horrorfilm läuft aktuell in den heimischen Kinos und sorgt pünktlich zum bevorstehenden Halloween-Wochenende für Gänsehaut.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden