Wer wird das neue Bond Girl? Diese Stars stehen hoch im Kurs

Dua Lipa, Sadie Sink, Chase Infiniti oder ein "Bridgerton"-Star? Rund um das Casting für den nächsten James-Bond-Film brodelt die Gerüchteküche. Diese sechs Frauen könnten das neue Bond Girl werden.

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Wer bekommt die nächste große Rolle an der Seite von 007? Während Fans auf die Bekanntgabe des neuen James Bond warten, wird auch über seine weiblichen Co-Stars spekuliert. Aktuell kursieren sechs heiß diskutierte Namen im Netz:

Dua Lipa

Emma Laird

Chase Infiniti

Mia McKenna-Bruce

Florence Hunt

Sadie Sink

Von der Popsängerin bis zum aufstrebenden Kinotalent: Die Kandidatinnen versprechen ganz unterschiedliche Zugänge zur glamourösen Agentenwelt. Wir sehen uns die Frauen genauer an.

Dua Lipa: Vom Pop-Olymp ins Bond-Universum?

Dua Lipa © Getty Images North America

Internationale Strahlkraft, große Bühnenpräsenz und Erfahrung vor der Filmkamera: Dua Lipa wäre eine besonders öffentlichkeitswirksame Wahl. Agentenluft hat die Sängerin bereits geschnuppert – in der Spionagekomödie "Argylle", zu deren Besetzung auch Henry Cavill und Sam Rockwell gehören.

Zusätzlichen Stoff für Spekulationen liefert ihr Ehemann Callum Turner: Auch er wird als möglicher Bond-Nachfolger von Daniel Craig gehandelt. Ein gemeinsamer Auftritt im Bond-Universum hätte damit einen besonderen Reiz.

Emma Laird: Serienstar mit Kinoerfahrung

Emma Laird © Getty Images for IMDb

Emma Laird dürfte vor allem Fans von "Mayor of Kingstown" bekannt sein. In der Serie spielt sie Iris, auf der großen Leinwand war sie unter anderem in "A Haunting in Venice" und "The Brutalist" zu sehen. Ihr Lebenslauf reicht damit bereits von düsteren Seriengeschichten bis zum Kino. Eine größere Bond-Rolle könnte ihr den nächsten internationalen Karriereschub bringen.

Chase Infiniti: Bereit für die Action

Chase Infiniti © Gareth Cattermole/Getty Images for BAFTA

Mit "One Battle After Another" machte Chase Infiniti an der Seite von Leonardo DiCaprio auf sich aufmerksam. Für ihre Rolle als Willa absolvierte sie ein intensives Casting und trainierte unter anderem Karate sowie Mixed Martial Arts. Erfahrung, die durchaus auch bei einem Agentenabenteuer hilfreich wäre. Eine spannende Vorstellung: Infiniti als Frau, die bei Verfolgungsjagden selbst das Steuer übernimmt.

Sadie Sink: Vom Serienhit zum Bond Girl?

Sadie Sink © SXSW Conference & Festivals via Getty Images

Als Max Mayfield in "Stranger Things" wurde Sadie Sink einem Millionenpublikum bekannt. Ihre Figur verbindet Schlagfertigkeit mit Verletzlichkeit – eine Mischung, mit der Sink einige der emotionalsten Momente der Serie trägt. Auch in Taylor Swifts Kurzfilm "All Too Well" stellte sie ihr Talent unter Beweis. Eine Rolle im Bond-Universum wäre ein weiterer großer Schritt für die Schauspielerin.

Mia McKenna-Bruce: Ausgezeichnetes Talent

Mia McKenna-Bruce © Getty Images

Mia McKenna-Bruce sorgte mit ihrer Hauptrolle im Drama "How to Have Sex" für Aufmerksamkeit. 2024 gewann die Britin den begehrten EE Rising Star Award bei den BAFTAs. Sie bringt Erfahrung mit emotional anspruchsvollen Figuren mit – eine interessante Voraussetzung für eine Bond-Rolle.

Florence Hunt: Wird der Ballsaal gegen die Agentenwelt getauscht?

Florence Hunt © Getty Images for IMDb

"Bridgerton"-Fans kennen Florence Hunt als Hyacinth, das jüngste Mitglied der titelgebenden Familie. Auch in "Cursed" und "Mix Tape" stand sie vor der Kamera. Der Wechsel vom gesellschaftlichen Parkett der Netflix-Erfolgsserie in ein großes Agentenabenteuer wäre ein aufregender Genrewechsel für die junge Schauspielerin.

Welche dieser Frauen tatsächlich zum neuen Bond-Ensemble gehören wird, bleibt vorerst noch offen. Fest steht das kreative Team: "Dune"-Regisseur Denis Villeneuve inszeniert den nächsten Film, das Drehbuch stammt von "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight. Amazon MGM hält sich zu konkreten Castingdetails weiterhin bedeckt. Die nächste große Enthüllung im 007-Universum dürfte also mit Spannung erwartet werden.