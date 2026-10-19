Selena Gomez packt aus: "Vapen hat meine Stimme für immer verändert"

Lange rätselten Fans, warum die Stimme von Superstar Selena Gomez in den letzten Jahren deutlich tiefer und rauer geworden ist. Nun brach die 34-Jährige ihr Schweigen.

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Ganze Generationen sind mit der süßen Stimme des ehemaligen Disney-Stars aufgewachsen. Doch wer Selena Gomez in letzter Zeit in Interviews oder in ihrer Hit-Serie "Only Murders in the Building" gehört hat, merkte schnell: Da klingt etwas anders. Nachdem Fans jahrelang über die Gründe spekulierten und gesundheitliche Probleme aufgrund ihrer Autoimmunerkrankung Lupus vermuteten, legte Selena nun eine harte Beichte ab.

Die Schock-Diagnose für ihre Stimmbänder

In einer emotionalen Instagram-Story am Sonntag, den 18. Oktober 2026, wandte sich die Sängerin und Schauspielerin mit eindringlichen Worten an ihre Millionen Follower. Der Grund für ihren neuen, rauen Klang? E-Zigaretten. "Ich werde meine Stimme nicht mehr ändern können", gestand die 34-Jährige offen. "Ich habe extrem viel Nikotin gevapt."

Zuvor hatte Selena Stimmveränderungen in Livestreams oft auf ihre chronische Erkrankung Lupus geschoben, die laut eigener Aussage manchmal für Schwellungen in ihrem Hals sorge. Doch nun räumte sie ein, dass ihre Abhängigkeit von E-Zigaretten dauerhafte Schäden an ihren Stimmbändern hinterlassen hat.

Der harte Kampf gegen die Sucht

Wie viele andere griff auch der Weltstar zu den bunten Vapes. Nun warnt sie ihre Community davor, den gleichen Fehler zu machen: "Nikotin aufzugeben ist unglaublich schwer", gab sie zu. „Ich möchte nur sagen: Wenn ihr gerade dasselbe durchmacht oder überlegt, mit dem Vapen anzufangen – es ist es einfach nicht wert!“

Selena Gomez © NBC via Getty Images

Ihre Sucht bereut sie heute zutiefst: „Es ist so dumm, und es hat meine Stimme verändert“. Mit Kritikern, die ihren neuen Klang nicht mögen, geht sie mittlerweile jedoch gelassen um: „Wenn ihr meine Stimme nicht gerne hört, ist das total verständlich. Hört einfach nicht hin.“

Ein hart erkämpfter Sieg

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Selena hat den Absprung geschafft. Sichtlich stolz erklärte sie ihren Fans: „Ich freue mich total, weil ich aufgehört habe, und ich hoffe einfach, dass ich durchhalte. Es ist wirklich schwer, aber ihr sollt wissen: Wenn ihr gerade durch etwas durchmüsst, könnt ihr es auch schaffen.“

Ein wichtiger Appell

Mit ihrer Offenheit bricht Selena Gomez einmal mehr ein Tabu. Während Vapen insbesondere bei jüngeren Menschen häufig als vermeintlich harmloser Trend gilt, macht ihr Beispiel deutlich, welche schwerwiegenden und langfristigen Folgen der Nikotinkonsum über E-Zigaretten haben kann.