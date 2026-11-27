Mit 39 eindrucksvollen Porträts erinnert das Künstlerpaar Iris und Erik Diewald-Hagen an die ermordeten Frauen hinter den Zahlen. Jetzt sind sie im Rahmen einer Ausstellung in Wien zu sehen.

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Seit 2024 haben Iris und Erik Diewald-Hagen an einem Projekt gearbeitet, das ihnen ein besonderes Anliegen ist: HEADSHOT zeigt 39 Frauen aus Öffentlichkeit, Kunst, Kultur, Medien, Sport und Gesellschaft, die sich zur Verfügung gestellt haben und stellvertretend für eine oder mehrere Frauen stehen, die seit 2022 in Österreich einem Femizid zum Opfer gefallen sind.

Taten sichtbar gemacht

Die Bilder der prominenten Frauen wurden mit dem historischen Kollodium-Nassplattenverfahren auf Glas porträtiert. Anschließend wurden die Glasplatten verändert und zum Teil zerstört. Dabei wurde bei jedem der Porträts ein direkter Bezug zur dokumentierten Tatwaffe oder zum Tatmittel gesetzt. Die Bilder machen die Gewalt, die den Opfern angetan wurde, sichtbar und sie schreibt sich physisch in das Bild ein.

Prominente Unterstützerinnen

Proschat Madani stellte sich für HEADSHOT zur Verfügung. © Iris und Erik Diewald-Hagen

Zu den Künstlerinnen, die das Kunstprojekt unterstützen und Teil von HEADSHOT wurden, gehören die Schauspielerinnen Stefanie Reinsperger, Proschat Madani und Katharina Straßer. Auch Moderatorin Barbara Karlich, Politikerin Irmgard Griss und Ex-Skifahrerin Michaela Kirchgasser machten mit.

Anlässlich von "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" und in Kooperation mit RISE! Women's Voices for Change entstand eine Reihe von Bildern, die an die Menschen hinter den Zahlen erinnern: an Töchter, Mütter, Schwestern, Freundinnen und Kolleginnen.

Ausstellung im Künstlerhaus

Der HEADSHOT von Stefanie Reinsperger. © Iris und Erik Diewald-Hagen

Die Bilder, die dabei entstanden sind, kann man bis 6. Dezember in der Künstlerhaus, Factory (Karlsplatz 5, 1010 Wien) sehen. Achtung: Da die Ausstellung Darstellung von Gewalt enthält, wird der Besuch von Jugendlichen unter 16 Jahren nicht empfohlen.