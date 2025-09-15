Alles zu oe24VIP
US-Notenbank Fed
Gespräch mit Trump

Er hat großes Interesse an Powell-Nachfolge

15.09.25, 22:59
Der ehemalige Fed-Notenbanker James Bullard hat Interesse an dem Chef-Posten bei der US-Notenbank. 

Er habe in der vergangenen Woche mit US-Finanzminister Scott Bessent und dessen Team über den Fed-Vorsitz und andere Themen gesprochen, sagte der ehemalige Präsident des Fed-Ablegers von St. Louis der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Unter den richtigen Bedingungen sei er sehr an dem Posten interessiert, fügte er hinzu.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump führt derzeit Gespräche mit Kandidaten für die Nachfolge des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. Trump hat Powell wiederholt öffentlich und mit Worten unterhalb der Gürtellinie dafür kritisiert, dass die US-Notenbank die Zinsen in den USA nicht deutlich gesenkt hat.

Dekan an Universität

Die nächste Zinssitzung ist in dieser Woche und die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die Notenbank dann den Zins zumindest um einen kleinen Schritt von 25 Basispunkten senken wird.

Bullard ist derzeit Dekan der Mitch Daniels School of Business an der Purdue University. Der leitete die St. Louis Fed von 2008 bis 2023.

