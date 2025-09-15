US-Börse hoch wie nie! Neuer Rekord für S&P-500 und Nasdaq

Aktien-Rallye an der Wall Street. Auch dank erwarteter Zinssenkung am Mittwoch. Google-Mutter knackt bei Marktkapitalisierung die Marke von drei Billionen Dollar.

Die US-Börsen haben sich am Montag überwiegend im Plus gezeigt und damit den jüngsten Rekordkurs teilweise fortgesetzt. Der Dow Jones trat hingegen prozentuell unverändert bei 45.834 Punkten auf der Stelle. Für den S&P 500 ging es 0,36 Prozent auf 6.608 Zähler nach oben und der Nasdaq Composite stieg um 0,76 Prozent auf 22.309 Einheiten. Beide Indizes haben im Frühhandel neue Bestmarken aufgestellt.

Bei den Anlegern steht in dieser Woche die prognostizierte Lockerung der US-Geldpolitik im Fokus. Angesichts jüngster Signale einer Abschwächung des Arbeitsmarktes wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch die Zinsen um mindestens 25 Basispunkte senken wird.

Im Dow Jones legten im Verlauf Amazon und IBM mit Kursgewinnen von 1,6 bzw. 1,5 Prozent am deutlichsten zu. Apple verbesserten sich um ein Prozent. Am Ende im wohl weltberühmtesten Börsenindex verbilligten sich Merck & Co. um 1,7 Prozent.

Google im Höhenrausch

Alphabet setzten ihre Rekordjagd fort und stiegen um 3,5 Prozent auf 249 Dollar. Im frühen Handel konnte die Google-Mutter erstmals in puncto Marktkapitalisierung die Marke von drei Billionen Dollar knacken. Auslöser dafür war, dass die US-Bank Citigroup ihr Kursziel für die A-Aktien von 225 auf 280 Dollar erhöht hatte. Analyst Ron Josey sprach von einem beschleunigten Produktentwicklungszyklus, der sich mit der zunehmenden Verbreitung des KI-basierten Chatbots Gemini sowohl im Anzeigen- als auch im Cloud-Geschäft abzuzeichnen beginne.

Die Aktien von Nvidia fielen um 0,2 Prozent, nachdem China eine vorläufige kartellrechtliche Untersuchung gegen den Halbleiterkonzern angekündigt hatte. Die staatliche Wettbewerbsaufsicht SAMR teilte mit, eine Vorprüfung des weltweit führenden KI-Chipanbieters habe Verstöße gegen Chinas Anti-Monopol-Gesetz ergeben. Der Befund steht im Zusammenhang mit Nvidias 2020 vollzogener Übernahme des israelischen Tech-Unternehmens Mellanox, die damals nur unter Auflagen genehmigt worden war.

Die Aktien des Halbleiterherstellers Texas Instruments verbuchten einen Verlust von 3,2 Prozent, nachdem China zwei Untersuchungen gegen den US-Chipsektor eingeleitet hatte, während die Handelsgespräche zwischen den beiden Ländern in Madrid weitergehen.

Die Papiere von Tesla verteuerten sich um mehr als fünf Prozent. Wie der Gründer und Chef des Elektroauto-Herstellers, Elon Musk, an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC mitteilte, hat er zuletzt Tesla-Aktien im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar gekauft.