AT&S Austria Tech.&Systemtech. 43.950 aktien down -2.87% Andritz AG 66.45 aktien down -2.42% BAWAG Group AG 121.70 aktien down -1.54% CA Immobilien Anlagen AG 25.240 aktien down -2.09% CPI Europe AG 15.980 aktien down -0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 171.80 aktien down -5.08% EVN AG 28.200 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 94.05 aktien down -1% Lenzing AG 21.900 aktien down -2.01% OMV AG 57.75 aktien up +0.52% Oesterreichische Post AG 33.650 aktien down -1.9% PORR AG 37.550 aktien down -3.35% Raiffeisen Bank Internat. AG 36.820 aktien down -1.23% SBO AG 36.250 aktien up +3.13% STRABAG SE 87.40 aktien down -2.35% UNIQA Insurance Group AG 15.260 aktien down -3.05% VERBUND AG Kat. A 65.20 aktien up +0.93% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.20 aktien down -1.89% Wienerberger AG 23.700 aktien down -3.89% voestalpine AG 39.060 aktien down -7.88%
© AFP

Auto-Beben

VW-Gewinn bricht um die Hälfte ein

10.03.26, 07:55
Der Gewinn des deutschen Volkswagen-Konzerns ist im vergangenen Jahr um fast die Hälfte eingebrochen 

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Konzernergebnis nach Steuern 2025 um rund 44 Prozent von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro gesunken, teilte Europas größter Autobauer in Wolfsburg mit. Der Umsatz stagnierte bei 322 Milliarden Euro, heuer soll er um 3 Prozent steigen.

 Finanzchef Arno Antlitz sagte, das Jahr sei von geopolitischen Spannungen, Zöllen und hoher Wettbewerbsintensität geprägt gewesen. Die Restrukturierung bei dem Unternehmen zeige zwar Fortschritte, und der Netto-Cashflow sei besser ausgefallen als erwartet. "Das aktuelle Ergebnisniveau von bereinigt 4,6 Prozent vor Restrukturierung reicht aber langfristig nicht aus."

Bei der operativen Rendite haben sie sich vier bis 5,5 Prozent vorgenommen. Das wäre eine deutliche Verbesserung zu den 2,8 Prozent im vergangenen Jahr, als dieser um 3,1 Punkte abgerutscht war.

