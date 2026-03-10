Spar-Lehrlinge sind Obst- und Gemüse-Junior-Experten - exklusive Zusatzausbildung

Mit einer österreichweit einzigartigen Initiative stärkt die SPAR-Akademie Wien die Fachkompetenz im Lebensmittelhandel: 69 Lehrlinge wurden als Obst- & Gemüse-Junior-Expertinnen und Experten zertifiziert.

v. l. n. r. Robert Renz, Leiter SPAR-Akademie Wien, SPAR-Geschäftsführer Alois Huber, Katrin Hohensinner-Häupl und Manfred Hohensinner Geschäftsführung der Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH gratulieren Mohamad Hamo, Sophie Höflinger und Gulnaz Ali (alle 1. Lehrjahr) zum bestandenen Zertifikat. © Spar/David Schreiber

Entwickelt wurde das Ausbildungsprogramm gemeinsam mit der Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH sowie der Apfel-, Obst- & Gemüseakademie. Das Ausbildungsmodul richtet sich an Lehrlinge im Einzelhandel mit Schwerpunkt Lebensmittel und ergänzt das bestehende Expertenprogramm im Feinkostbereich. Besonderer Fokus liegt auf praxisnaher Wissensvermittlung: Lehrausgänge, Seminare und Exkursionen – etwa in die Thermal Gemüsewelt der Frutura in Blumau – ermöglichen direkte Einblicke in Anbau, Ernte und Qualitätskontrolle. Ziel ist es, Fachkompetenz nicht nur theoretisch, sondern mit allen Sinnen erfahrbar zu machen.

SPAR-Akademie Wien Praxis: „Learning by doing“ steht in der SPAR-Akademie Wien an oberster Stelle, denn: Alles Wissen, das in den Lehrbüchern steht, kann das Lernen mit allen Sinnen nicht ersetzen. Viel Spaß hatten die Lehrlinge beim Verkosten und Probieren der verschiedenen Früchte.

© SPAR/David Schreiber

Fachwissen mit Praxisbezug

„Learning by doing“ steht im Mittelpunkt der Zusatzausbildung. Denn: Wissen aus Lehrbüchern allein kann das Lernen mit allen Sinnen nicht ersetzen. Die Inhalte reichen von Ernährungsgrundlagen bis hin zur umfassenden Warenkunde im Bereich Obst und Gemüse. Themenschwerpunkte sind unter anderem Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Lebensmittelproduktion, Produktionsrichtlinien sowie die richtige Lagerung von Obst und Gemüse. Ein besonderes Highlight bilden die zahlreichen Lehrausgänge und Praxisseminare.

Ausgezeichnet - Führungskräfte von morgen

Die feierliche Zertifikatsverleihung fand am Bildungscampus Deutschordenstraße in Wien statt. „Lehrlinge zu Expertinnen bzw. Experten und den Führungskräften von Morgen ausbilden – ist ein zentraler Anspruch unserer Lehrlingsausbildung. Höchste Ausbildungsqualität sichert beste Beratung für unsere Kundinnen und Kunde. Ich gratuliere den Lehrlingen zu ihrer tollen Leistung“, sagt Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

Sonderausstellung Exotische Pflanzen und FrüchteEin Praxisseminar widmet sich unter anderem dem Thema exotische Früchte. Die dabei erworbenen Kenntnisse fließen direkt in ein besonderes Projekt ein: Gemeinsam mit den Österreichischen Bundesgärten haben Lehrlinge der SPAR-Akademie Wien die Sonderausstellung „Exotische Pflanzen und Früchte“ im Palmenhaus Schönbrunn gestaltet. Von 21. bis 29. März 2026 können Besucherinnen und Besucher dort tropische Früchte und Pflanzen entdecken und kulinarische Exoten verkosten. Die Ausstellung vermittelt außerdem spannende Einblicke in den Anbau exotischer Früchte – und zeigt, dass einige tropische Sorten mittlerweile sogar in Österreich kultiviert werden.