Tränen-Video nach Fast-Amputation: Lindsey Vonn steht wieder auf

Lindsey Vonn gibt nicht auf. Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo zeigt sich die US-Skilegende nun erstmals wieder beim Training. Ein emotionales Video aus dem Fitnessstudio rührt nicht nur ihre Fans, sondern vor allem ihre engste Familie zu Tränen.

Die US-Skilegende Lindsey Vonn ist nach ihrem schweren Sturz am Sonntag, 8. Februar 2026, zurück im Fitnessstudio. In einem Instagram-Post teilte der US-Wintersportstar Aufnahmen von sich selbst, wie er vorsichtig Reha-Übungen und Oberkörper-Workouts absolviert. Die 41-Jährige war bei der olympischen Abfahrt der Frauen schwer verunglückt und hatte sich dabei einen komplizierten Schienbeinbruch zugezogen. Das neue Video zeigt Vonn in einem roten Sportoutfit beim Training mit Gewichten und bei Rumpfübungen. Zu sehen ist auch, wie sie aus einem Rollstuhl aufsteht, um ihr bandagiertes Bein ein wenig zu belasten. "Es sind definitiv schwere Zeiten, aber ich bin trotzdem dankbar... und arbeite weiterhin hart", schrieb die Athletin zu dem Clip. "Das einzige Ziel ist es, wieder gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen."

Rettung vor der Amputation

Die Ski-Ikone, die auch in Österreich eine riesige Fangemeinde hat, musste nach dem Sturz mehrfach operiert werden. Neben dem Schienbein hatte sich Vonn auch den Wadenbeinkopf gebrochen. Besonders dramatisch: Die Sportlerin entwickelte ein Kompartmentsyndrom. Bei dieser gefährlichen Komplikation sammelt sich so viel Blut im verletzten Bereich an, dass es nicht mehr abfließen kann, wodurch Muskeln und Nerven absterben können. "Ich hatte wirklich zu kämpfen, die Schmerzen waren unerträglich", berichtete sie. Dr. Tom Hackett rettete ihr Bein schließlich mit einer Fasziotomie – dem Aufschneiden beider Seiten des Beins – und wendete so eine drohende Amputation in letzter Minute ab.

Mehr lesen:

Tränen bei Schwester Karin

Besonders ein Moment in dem Video sorgt für Gänsehaut: Die Szene, in der die Profisportlerin versucht aufzustehen, bringt ihre Schwester Karin Kildow zum Weinen. In den Kommentaren zeigt sie sich tief bewegt von dem Kampfgeist der 41-Jährigen. Kildow schrieb unter den Post: "Das Aufstehen hat mich zu Tränen gerührt! Ich bin so stolz auf dich!!" Es ist eines von vielen Updates, die Vonn seit ihrem Unfall in den sozialen Netzwerken teilt, um ihre Fans auf dem harten Weg der Besserung mitzunehmen.

Lindsey Vonn und Karin Kildow © Getty

Der harte mentale Kampf

Doch der Weg zurück ist nicht nur körperlich fordernd. Während der physische Kampf sofort nach dem Unfall begann, sei der mentale Kampf erst später über sie hereingebrochen. Ende Februar schrieb sie auf Instagram, dass es sie "wie ein Schlag" getroffen habe. Obwohl sie Rückschläge aus ihrer langen Karriere kennt, könne der Kampf im Kopf laut Vonn "dunkel, hart und unerbittlich" werden. Dennoch zeigt die Skilegende mit ihren neuesten Fortschritten im Gym, dass sie fest entschlossen ist, diese schwere Zeit hinter sich zu lassen.