Vonn rechnet mit Kritikern ab: "Für all die Hater da draußen"
"War nicht umsonst"

Vonn rechnet mit Kritikern ab: "Für all die Hater da draußen"

22.02.26, 12:53
Die 41-Jährige teilt auf Instagram aus:  "Es war nicht alles umsonst"

Ihr großer Traum ging leider nicht in Erfüllung. Lindsey Vonn wollte bei den Olympischen Spielen in Cortina noch einmal Gold gewinnen, stürzte in der Abfahrt dann aber schwer. Trotz inzwischen mehreren Operationen bereut die 41-Jährige ihr Comeback nicht und teilt auf Instagram nun auch ordentlich gegen ihre Hater aus.

"Es war alles"

"Es war nicht alles umsonst … es war alles. Und es war kein Traum … auch wenn es sich jetzt, hier in diesem Krankenhausbett, weit entfernt anfühlt …„, schreibt Vonn. “Aber ich habe es geschafft. Ich bin zurückgekommen. Ich habe gewonnen. Ich bin angetreten und habe das geschafft, was in meinem Alter mit einem Teil-Kniegelenkersatz die meisten für unmöglich hielten. Diese Erinnerungen werde ich für immer behalten, und ich bin für jede einzelne dankbar. Jeder Moment war unglaublich. Jeder Moment war es wert."

Die Kritik der letzten Tage habe wehgetan, so Vonn, die dann die Erfolge der letzten Monate zusammenfasst. “Für all die Hater da draußen, die nicht verstehen, was es bedeutet, sich seinen Platz zu verdienen.…„

Vonn hat u.a. zwei Abfahrten gewonnen und liegt in der Disziplinenwertung sogar auf Platz 1. “Es ist erst unmöglich, bis es geschafft ist. Mein ganz großes Ziel habe ich nicht erreicht … aber ich habe trotzdem viel erreicht.„

