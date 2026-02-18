»Die schwersten Tage meines Lebens«: Vonn trauert um ihren geliebten Leo

Was für ein Albtraum-Februar für Lindsey Vonn. Erst der schwere Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina am 8. Februar – dann, nur einen Tag später, der nächste Schicksalsschlag: Am 9. Februar stirbt ihr geliebter Hund Leo.

Nach ihrem folgenschweren Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina hat sich Lindsey Vonn, di trotz Kreuzbandriss und Teilprothese es sich nehmen ließ noch einmal nach Olympia-Gold zu greifen, erneut mit einem emotionalen Update aus den USA gemeldet. Die Verletzungen seien „deutlich schwerwiegender als nur ein gebrochenes Bein“, schrieb die 41-Jährige. Ihr Bein sei „immer noch völlig ramponiert“, nach Intensivstation, Rettungswagen, Flug und erneutem Transport liege sie nun in einem US-Krankenhaus. Seit über einer Woche habe sie nicht mehr auf eigenen Beinen gestanden.

Weitere Operationen stehen bevor, der Fixateur soll entfernt werden. „Ich freue mich ehrlich gesagt schon auf meine nächste Operation“, erklärt Vonn kämpferisch. Doch so groß die körperlichen Schmerzen auch sind – was am Tag nach ihrem Sturz geschah, trifft sie noch viel tiefer.

Leo stirbt – mitten im Ausnahmezustand

Am 9. Februar, nur einen Tag nach ihrem Unfall, stirbt ihr geliebter Hund Leo. Aus einem sportlichen Drama wird innerhalb weniger Stunden eine zutiefst persönliche Tragödie. „Die letzten Tage waren unglaublich schwer. Wahrscheinlich die schwersten meines Lebens. Ich kann immer noch nicht begreifen, dass er nicht mehr da ist …“, schreibt Vonn.

Ausgerechnet am Tag ihres Sturzes sei auch Leo zusammengebrochen. Bei ihm war erst vor Kurzem Lungenkrebs diagnostiziert worden, ein Lymphom hatte er eineinhalb Jahre zuvor noch überstanden. Doch diesmal versagte sein Herz. „Er hatte Schmerzen, und sein Körper konnte mit seinem starken Geist nicht mehr mithalten.“

Während sie selbst im Krankenhausbett lag, musste sie Abschied nehmen. „Als ich am Tag nach meinem Unfall in meinem Krankenhausbett lag, haben wir uns von meinem großen Jungen verabschiedet. In so kurzer Zeit habe ich so viel verloren, das mir alles bedeutet hat.“

»Er wird immer meine erste große Liebe sein«

Leo war für Vonn weit mehr als ein Haustier. Seit ihrer zweiten Kreuzbandverletzung wich er nicht von ihrer Seite. „Er hielt mich auf dem Sofa, während ich die Olympischen Spiele in Sotschi schaute. Er baute mich auf, wenn ich am Boden war. Er lag neben mir, kuschelte mit mir und gab mir immer das Gefühl von Sicherheit und Liebe.“

Dreizehn Jahre lang begleitete er sie durch Siege und Niederlagen, Comebacks und Rückschläge. „Es wird niemals einen zweiten Leo geben. Er wird immer meine erste große Liebe sein.“ Trost findet sie in dem Gedanken, dass er nun keine Schmerzen mehr hat. „Ich weiß, dass er jetzt bei Lucy und Bear ist, bei meiner Mama, meinen Großeltern und so vielen Menschen, die ich in den letzten Jahren verloren habe.“

Heute steht die nächste Operation an. „Wenn ich die Augen schließe, werde ich an ihn denken“, schreibt sie. „Ich werde dich für immer lieben, mein großer Junge.“ Und so hängt über allem – über Operationen, Reha und sportlicher Zukunft – vor allem die Erinnerung an Leo.