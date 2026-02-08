"Twin Peaks"-Dreifachmord: Tatverdächtige ebenfalls tot

Die Ermittler erinnert der Fall an die Kultserie "Twin Peaks": Nach einem mysteriösen Dreifachmord in Bulgarien sind auch die drei Tatverdächtigen tot aufgefunden worden.

Wie Bulgariens Polizeichef Sachari Waskow am Sonntag gegenüber der Presse bekanntgab, wurden die drei Gesuchten, zwei Männer und ein 15-jähriger Bursch, tot in einem Wohnmobil am Okoltschiza, einem Berg im westlichen Teil des Balkangebirges, aufgefunden. Ihre Leichen wiesen demnach Schussverletzungen auf.

Am vergangenen Montag waren in einer ausgebrannten Berghütte, die etwa 80 Kilometer von dem zweiten Tatort entfernt ist, drei Leichen entdeckt worden. Die drei Männer, die ebenfalls erschossen worden waren, und die drei Tatverdächtigen gehörten der Nationalen Kontrollagentur für Schutzgebiete (NAKZT) an, einer dubiosen Organisation selbsternannter Ranger, die auch Ferienlager für Jugendliche veranstaltet.

Fall erinnere an "Twin Peaks"

Vor zwei Jahren war die Organisation nach Angaben der Ermittler wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angezeigt worden. Wie der Leiter des bulgarischen Inlandsgeheimdienstes, Denjo Denew, am Mittwoch bekanntgegeben hatte, stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass die Organisation über einen "paramilitärischen" Apparat verfügte. Generalstaatsanwalt Borislaw Sarafow sagte am Mittwoch, die Organisation gehe offenbar Aktivitäten nach, die nicht "mit dem Willen Gottes oder den Interessen der Gesellschaft, des Landes und der Kinder vereinbar" seien.

Sarafow sagte auch, der Fall erinnere die bulgarischen Ermittler an die Kultserie "Twin Peaks", in der ein Ermittler der US-Bundespolizei FBI bei Ermittlungen in einem Mordfall in der fiktiven Kleinstadt Twin Peaks bizarre und gruselige Entdeckungen macht. Polizeichef Waskow sprach von einem "beispiellosen" Verbrechen, "zumindest für Bulgarien".