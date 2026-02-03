Alles zu oe24VIP
B33: Wieder Sperre
© APA/NÖ STRASSENDIENST

Sanierungsarbeiten

B33: Wieder Sperre

03.02.26, 09:57
Nach dem massiven Felssturz vom Juni 2024 muss die B33 bei Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) erneut für mehrere Wochen teilweise gesperrt werden. Ab nächsten Montag ist die Straße an Werktagen untertags nicht befahrbar. Grund dafür sind weitere Sicherungsarbeiten. 

Auf einer Länge von 360 Metern werden in den kommenden Wochen vor allem weitere Steinschlag-Schutznetze installiert, heißt es aus dem Büro des für den Verkehr zuständigen Landeshauptfrau-Stellvertreters Udo Landbauer (FPÖ). Bereits diese Woche ist die B33 bei Schönbühel-Aggsbach daher nur einspurig befahrbar.

B33: Wieder Sperre
© APA/NÖ STRASSENDIENST

Sperre ab nächster Woche

Ab Montag, 9. Februar 2026, ist sie in diesem Bereich von Montag bis Freitag jeweils von 8.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 17.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird dann über Maria Langegg (Bezirk Krems) umgeleitet, auch die Linienbusse verkehren dann über diese Strecke.

In der restlichen Zeit ist die Straße einspurig befahrbar, der Verkehr wird durch Ampeln geregelt. Die zeitlich begrenzten Sperren sollen für sechs bis acht Wochen in Kraft sein. Rund um Ostern sollen die Arbeiten fertiggestellt sein. 1,3 Millionen Euro werden in die weiteren Sicherungsarbeiten investiert.

