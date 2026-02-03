Diese Verkleidungen dominieren heuer den Fasching

Wiens Fachgeschäfte erleben einen Ansturm auf Glitzer, Tattoos und schrille Perücken. Immer mehr Menschen setzen beim Fasching auf auffällige Looks und individuelle Kostüme. Der Handel profitiert von der Lust an der Verwandlung.

Der Wiener Fasching steuert in zwei Wochen auf seinen Höhepunkt zu. Am Faschingsdienstag, dem 17. Februar, wird in der Stadt wieder gefeiert. Zahlreiche Veranstaltungen, Umzüge und private Feiern machen den Fasching auch heuer zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender. Bereits jetzt herrscht reger Betrieb in den Geschäften. Viele Wienerinnen und Wiener suchen nach Kostümen, Schminke und Accessoires. Besonders die jüngere Generation belebt das Geschäft mit auffälligen, individuell zusammengestellten Verkleidungen.

Vom Basis-Outfit zum Gesamtlook

Im Fachhandel zeigt sich heuer ein klarer Trend zu zusätzlichen Details und Accessoires. "Viele Kundinnen und Kunden starten mit einem Basis-Outfit und investieren zusätzlich in Schminke und Details", sagte Margarete Gumprecht, Obfrau des Wiener Handels.

Laut Gumprecht kommen viele mit einer ersten Idee ins Geschäft und lassen sich erst vor Ort von der Auswahl inspirieren. Besonders gefragt sind Glitzer, Strasssteine, Gesichtstattoos und Make-up-Schablonen. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person liegen bei 50 bis 70 Euro. Auch günstigere Varianten ab 30 Euro finden Absatz.

In Wien stehen zehn spezialisierte Kostüm- und Partyartikelgeschäfte sowie 19 Kostümverleiher zur Verfügung. Die persönliche Beratung spielt für viele eine wichtige Rolle. Vor Ort wird kombiniert, probiert und ergänzt.

Filmfiguren, Klassiker und schrille Looks

Ein Rundruf unter Wiens Händlern zeigt, welche Kostüme heuer besonders gefragt sind. Klassiker wie Clown, Zauberer, Pirat oder Zirkusfiguren bleiben stark nachgefragt und werden zunehmend individuell interpretiert und mit besonderen Accessoires aufgewertet. Tierkostüme - vor allem große, auffällige Tiere wie Hai, Löwe oder Giraffe - sind besonders bei Erwachsenen beliebt, häufig als bequeme Ganzkörper-Overalls oder humorvolle Paarkostüme.

Im Bereich Film, Serien und Popkultur verkaufen sich Superhelden konstant gut. Durch den Kinofilm "Das Kanu des Manitu" feiern Wildwest-Kostüme mit Fransen, Federn und Lederoptik ein Comeback. Auch Figuren aus dem aktuellen Animationsfilm Zoomania sowie Hexen im Stil von Wicked sind gefragt.

Klassische Verkleidungen wie Clown, Zauberer oder Pirat bleiben gefragt, © Getty Images

Im Trend liegen heuer außerdem K-Pop-Kostüme. Besonders gefragt sind bunte Perücken in lila oder pink mit auffälligem Gesichts-Make-up oder auch Glanzsprays für das eigene Haar. Der Look funktioniert vor allem als Gruppen- oder Paarkostüm. Auch Vintage- und Retro-Looks aus den 1920er-, 1970er- und 1980er-Jahren sind heuer beliebt. Bei Kindern dominieren klassische Berufsrollen wie Feuerwehr, Polizei oder Arzt sowie Prinzessinnen, Hexen, Superhelden und Tierkostüme.

Fasching als Umsatztreiber

Für viele Fachgeschäfte ist das Faschingsgeschäft, neben Halloween und Silvester, die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Neben Kostümen bringen vor allem Zusatzkäufe wie Accessoires und Schminke Bewegung in die Kassen. Schminke entwickelt sich laut Gumprecht immer stärker vom Beiwerk zum zentralen Bestandteil vieler Verkleidungen.

"Der Eventcharakter nimmt in Wien stetig zu. Das bringt dem Handel, der Gastronomie und der Eventbranche spürbare Umsatzzuwächse", sagte Gumprecht. Auch Social Media beeinflusst das Kaufverhalten. Viele holen sich online Inspiration und setzen diese im Fachgeschäft um.

Familienfeier im Rathaus als Highlight

Ein besonderer Höhepunkt des Wiener Faschings ist die größte Familien-Faschingsfeier Wiens am Sonntag, 15. Februar 2026, im Wiener Rathaus. "Solche Veranstaltungen zeigen, wie lebendig der Fasching in Wien ist - und wie stark Tradition, Gemeinschaft und wirtschaftliche Bedeutung miteinander verbunden sind", so Gumprecht abschließend.