Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Felssturz in der Wachau: B33 bei Rossatzbach erneut gesperrt
© APA/BERND HOFMEISTER (Symbolbild)

Keine Verletzten

Felssturz in der Wachau: B33 bei Rossatzbach erneut gesperrt

22.08.25, 10:15
Teilen

Die gefürchteten Steilwände entlang der B33 haben wieder Gestein preisgegeben. Zwischen Rossatzbach und der Donau versperrt ein Felssturz die Fahrbahn. Experten prüfen nun, wie gefährlich die Lage wirklich ist. 

Nach einem Felssturz am Donnerstagabend bei Rossatzbach, einem Teil von Rossatz-Arnsdorf (Bezirk Krems) in der Wachau, ist die Aggsteiner Straße (B33) gesperrt worden. Verletzt wurde niemand, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage mit. Am Freitag soll der Landesgeologe die Situation beurteilen.

Im Vergleich zu Anfang Juni 2024, als rund 6.000 Kubikmeter Gestein mit einem Gewicht von circa 12.000 Tonnen zwischen den Ortschaften Aggsbach-Dorf und Aggstein in der Gemeinde Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) auf die B33 abgegangen waren, ist das Ausmaß des Felssturzes bei Rossatzbach nach Angaben des Landes deutlich geringer. Der betroffene Abschnitt der Bundesstraße und des Donauradweges war damals monatelang gesperrt. Nach umfangreichen Arbeiten wurde die B33 heuer im März wieder freigegeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden