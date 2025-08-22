Felssturz in der Wachau: B33 bei Rossatzbach erneut gesperrt

Die gefürchteten Steilwände entlang der B33 haben wieder Gestein preisgegeben. Zwischen Rossatzbach und der Donau versperrt ein Felssturz die Fahrbahn. Experten prüfen nun, wie gefährlich die Lage wirklich ist.

Nach einem Felssturz am Donnerstagabend bei Rossatzbach, einem Teil von Rossatz-Arnsdorf (Bezirk Krems) in der Wachau, ist die Aggsteiner Straße (B33) gesperrt worden. Verletzt wurde niemand, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage mit. Am Freitag soll der Landesgeologe die Situation beurteilen.

Im Vergleich zu Anfang Juni 2024, als rund 6.000 Kubikmeter Gestein mit einem Gewicht von circa 12.000 Tonnen zwischen den Ortschaften Aggsbach-Dorf und Aggstein in der Gemeinde Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) auf die B33 abgegangen waren, ist das Ausmaß des Felssturzes bei Rossatzbach nach Angaben des Landes deutlich geringer. Der betroffene Abschnitt der Bundesstraße und des Donauradweges war damals monatelang gesperrt. Nach umfangreichen Arbeiten wurde die B33 heuer im März wieder freigegeben.