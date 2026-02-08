Alles zu oe24VIP
new york
© ANGELA WEISS / AFP

Minustemperaturen

Frost-Hammer: New York ist offiziell kälter als die Antarktis

08.02.26, 22:33 | Aktualisiert: 09.02.26, 12:18
Teilen

Seit über einer Woche friert New York. Jetzt hat der Mega-Winter einen weiteren Höhepunkt erreicht: Derzeit ist der „Big Apple” kälter sogar als die Antarktis.

In den frühen Sonntagsstunden zeigte das Thermometer in New York minus 16 Grad Celsius an. Die gefühlte Temperatur lag sogar unter -25 °C. Damit war New York kälter als die Antarktis.

Dort wurden an der McMurdo-Station etwa -6 °C gemessen. Auch über den Tag blieb der Unterschied konstant. Am Sonntagnachmittag wurden in New York −10,5 °C und in der Antarktis −5 °C gemessen.

13 Menschen starben an Unterkühlung

Im Nordosten der USA zeigte das Thermometer sogar -40 °C. Am Freitag erklärte der Meteorologe Stephen Morgan von „FOX Weather“: „Das letzte Mal, dass [New York City] eine ähnliche Warnung wie die heutige herausgegeben hat, war im Jahr 2004.“

Der Bevölkerung von New York wurde geraten, nicht rauszugehen. Die frostigen Winde können innerhalb weniger Minuten zu Erfrierungen führen. Bisher wurden in diesem Jahr mindestens 17 Menschen tot aufgefunden, die draußen gestorben waren. 13 von ihnen starben an Unterkühlung.

