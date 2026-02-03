Diese Dessous sorgen am Valentinstag für Herzklopfen

Der Countdown zum Tag der Liebe läuft. Diesen Valentinstag setzen wir auf Romantik, Sinnlichkeit und verspielte Details.

Von verführerischen Spitzen-Bodys über transparente Highlights bis hin zu klassischen Rot- und Pinktönen: Die neuen Dessous-Kollektionen ziehen am 14. Februar bestimmt alle Blicke auf sich. Ob verspielt, sexy oder elegant – diese heißen Valentinstagstrends lassen unsere Herzen höher schlagen!

Dessous zum Verlieben von Victoria's Secret

© Victoria's Secret

Victoria’s Secret bringt zum Valentinstag wieder absolutes Supermodel-Feeling – und niemand verkörpert das besser als Hailey Bieber. In den ikonischen Farben Rot, Pink und Schwarz modelt sie die heißesten Styles der Saison: Push-up-BHs, verführerische Sets und transparente Looks sorgen für echte Wow-Momente. Von sinnlich bis ultra-sexy liefert die neue Kollektion pure Verführung und zeigt, dass Valentinstag bei Victoria’s Secret vor allem eines ist: heiß.

Sexy in Schwarz bei Intimissimi

© Intimissimi

Schwarze Spitze, die verführt: Die Valentinstagskollektion von Intimissimi setzt auf Drama und Sinnlichkeit. Transparente Stoffe, raffinierte Cut-outs und feine Details sorgen für echte Wow-Pieces. Ob Bustier, Slip oder Body: Diese Dessous sind gemacht für starke Auftritte und beweisen, dass Schwarz die wohl heißeste Farbe der Saison ist.

Sweet Valentine-Vibes bei Tezenis

© Tezenis

Mit der neuen Capsule Collection The Shape of Love trifft Tezenis genau den Nerv aller Romantikerinnen. Zarte Pastellfarben, feine Spitze und süße Details wie Schleifen und kleine Schmuckelemente machen die Girly Pieces zu Gute-Laune-Styles mit Romantik-Faktor. Die Looks wirken verspielt, feminin und herrlich unkompliziert – perfekt für alle, die Liebe am liebsten leicht, fröhlich und mit einem Augenzwinkern feiern.

Red Romance bei bonprix

© bonprix

Bei bonprix steht zum Valentinstag alles im Zeichen von leidenschaftlichem Rot. Die neuen Dessous-Looks kombinieren sinnliche Spitze mit verspielten Herzmotiven und machen die Lingerie-Klassiker zum Liebes-Statement. Ob BH, Slip oder Body – die roten Styles wirken feminin, modern und unwiderstehlich sexy.

Heiße Strümpfe von Calzedonia

© Calzedonia

Auch Strumpfhosen und Strümpfe dürfen am Tag der Liebe auffallen. Die Full of Hearts-Kollektion von Calzedonia verabschiedet sich von klassischen Valentinstagsklischees und setzt auf eine moderne Sicht auf Liebe. Fein gestickte Herzen treffen auf dezente Micro-Muster und subtile Schriftzüge. Hergestellt aus weichen, anschmiegsamen Materialien bieten sie hohen Tragekomfort und werden sofort zum heißen Hingucker.