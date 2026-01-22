Gift Guide: Die schönsten Valentinstags-Geschenke 2026

Valentinstag steht vor der Tür und damit die Frage nach dem perfekten Geschenk. Diese Geschenkideen sorgen garantiert für Herzklopfen.

Valentinstag steht vor der Tür. Und damit auch diese alljährliche Frage: Schokolade oder doch ein bisschen mehr Effort? Keine Sorge, egal ob große Liebe, frisches Crush-Stadium oder romantischer Abend mit sich selbst: Diese Geschenkideen treffen mitten ins Herz.

1. Endless Love von Dorotheum Juwelier - Schmuck, der nicht ghostet

Wenn schon Valentinstag, dann bitte mit Glanz. Die neue Endless Love Kollektion von Dorotheum Juwelier spielt mit dem Symbol der Unendlichkeit und setzt es in 14-karätigem Weiß-, Gelb- und Roségold um. Funkelnde Diamanten, zarte Colliers, elegante Ohrstecker und Ringe, die sehr klar sagen: Ich mein es ernst. Ab Februar exklusiv in Österreich erhältlich - für alle, die lieber Gold statt Guten-Morgen-Nachrichten verschenken.

2. Pillow Talk im Miiro Palais Rudolf - ein Date wie aus einer Netflix-Romcom

Ein romantischer Abend ist gut. Ein ganzer Aufenthalt ist besser. Mit dem Valentins-Special „Pillow Talk“ im Miiro Palais Rudolf warten Willkommens-Liebestrank, kleine tägliche Überraschungen, eine exklusive Love-Playlist, persönliche Date-Tipps, Frühstück und entspannte Check-in- & Check-out-Zeiten.

© Miiro Palais Rudolf

3. Betty Barclay Blush - Duft in Herzform

Blumig, zart, feminin und irgendwie wie ein frisch verliebter Blick im Spiegel. Betty Barclay Blush ist das Parfum für alle, die lieber Gefühl als Drama tragen. Ab Ende Jänner 2026 im Handel, perfekt als kleines Luxusdetail, das jeden Tag nach Valentinstag riecht.

© Betty Barclay

4. Aquazzura Amourose - Schuhe, die flirten können

Aquazzura serviert zum Valentinstag High Heels mit Kristallherzen, schwarzem Wildleder und wellenförmigen Linien. Die Amourose Pumps sind das modische Äquivalent zu einer Sprachnachricht um 2:17 Uhr: ein bisschen dramatisch, sehr sexy, absolut nicht egal.

© Aquazzura

5. Dinner im Pastamara - Bar con Cucina

Liebe geht durch den Magen. Aber bitte mit Stil. Im Pastamara - Bar con Cucina trifft sizilianische Seele auf moderne Eleganz. Unter der kreativen Handschrift von Zwei-Sterne-Koch Ciccio Sultano entstehen Gerichte, die sich anfühlen wie ein Kurzurlaub in Palermo, nur ohne Koffer. Ein Valentinsdate, das definitiv im Gruppenchat landet.

© Pastamara

6. De’Longhi Dedica Duo - für Coffee Couples

In zartem Rosa, nur 15 cm schmal und trotzdem ein echtes Statement. Die De’Longhi Dedica Duo kann heiße und kalte Extraktion, zaubert samtigen Milchschaum und macht aus jeder Küche ein kleines Café.

Perfekt für gemeinsame Morgenrituale oder Self-Love-Espressos im Pyjama.

© De'Longhi

7. Gucci Guilty Absolu - das Duft-Power-Couple

Dieses Duft-Duo versteht Valentinstag.

Pour Homme mit Rum-Akkord, Orangenblüte und Chili.

Pour Femme mit Café-Amaretto, Tonkabohne und Glyzinie.

Zusammen: intensiv, elegant, ein bisschen gefährlich, wie die besten Liebesgeschichten.

© Gucci

8. Lacy Collection von bruno banani

Zarte Spitze, elastische Stoffe, Bustiers, Hipster, Brazilian Slips. Die Lacy Kollektion ist gemacht für alle, die sich nicht „für jemand anderen“, sondern für sich selbst schön fühlen wollen.

Perfekt als Geschenk - oder als Reminder, dass Self-Love auch ein Love Language ist.

© bruno banani

9. Valentinstags-Badebomben von Lush

Ob „Love Letter“, „Bananas For You“ oder „Dust the Two of Us“ – Lush verbindet Valentinstag mit Sinnlichkeit und Nachhaltigkeit. Geraniumöl aus Kenia, handgemachte Sheabutter aus Ghana, Babassu-Mehl aus dem Amazonasgebiet. Heißes Bad, guter Duft, gutes Gewissen. Main-character-energy in der Badewanne.

© Lush

10. Smartwatches, weil gemeinsame Ziele sexy sind

Studien zeigen: Paare, die gemeinsam trainieren, sind oft zufriedener. Smartwatches wie Amazfit Balance 2, Active Max oder T-Rex 3 Pro machen aus Spaziergängen kleine Challenges und aus Workouts kleine Dates. Liebe, aber mit Pulsmessung.

© Amazfit

Ob Schmuck, Duft, Dinner oder Design-Kaffeemaschine, die schönsten Valentinstags-Geschenke sind die, die zeigen: Ich habe mir Gedanken gemacht.