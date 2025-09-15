Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Für 1 Milliarde Dollar: Musk kauft Tesla-Aktien
© getty

Kursaufschwung

Für 1 Milliarde Dollar: Musk kauft Tesla-Aktien

15.09.25, 18:04
Teilen

Tesla-Chef Elon Musk hat überraschend tief in die Tasche gegriffen: Für rund eine Milliarde Dollar kaufte er Unternehmensanteile – sein größter Tesla-Deal bislang. 

Wie eine Börsenmitteilung zeigt, erwarb Musk am Freitag insgesamt 2,57 Millionen Aktien seines Unternehmens – im Gesamtwert von knapp 1 Milliarde Dollar. Zuletzt hatte er im Februar 2020 Tesla-Aktien gekauft, damals für rund 10 Millionen Dollar.

Vermögen bleibt riesig

Trotz des Deals bleibt Musk einer der reichsten Menschen der Welt. Sein geschätztes Vermögen liegt bei über 435 Milliarden Dollar.

Aktie zieht deutlich an

Die Nachricht löste einen Kursanstieg von rund acht Prozent aus. Beobachter sehen darin ein Signal, das Vertrauen in Tesla zu stärken, nachdem die Aktie in diesem Jahr bislang rund zwei Prozent an Wert verloren hat.

Hintergrund: Schwächelnder Markt und Kritik

Tesla steht derzeit unter Druck:

  • politische Schlagzeilen rund um Musk und Trump verschreckten Anleger
  • internationale Konkurrenz wächst – in Deutschland liegt Tesla hinter VW und sogar Opel
  • Absatzprobleme in wichtigen Märkten
  • Eigennutz oder Signal?

Analysten spekulieren über Musks Motivation. Möglich sei, dass er sein Unternehmen stabilisieren und Anleger beruhigen wolle. Andere vermuten, dass er sich damit für ein gigantisches Vergütungspaket in Position bringt. Dieses könnte ihn zum ersten Billionär der Welt machen – wenn Tesla ambitionierte Ziele wie eine Verdopplung des Börsenwerts erreicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden