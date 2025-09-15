Für 1 Milliarde Dollar: Musk kauft Tesla-Aktien

Tesla-Chef Elon Musk hat überraschend tief in die Tasche gegriffen: Für rund eine Milliarde Dollar kaufte er Unternehmensanteile – sein größter Tesla-Deal bislang.

Wie eine Börsenmitteilung zeigt, erwarb Musk am Freitag insgesamt 2,57 Millionen Aktien seines Unternehmens – im Gesamtwert von knapp 1 Milliarde Dollar. Zuletzt hatte er im Februar 2020 Tesla-Aktien gekauft, damals für rund 10 Millionen Dollar.

Vermögen bleibt riesig

Trotz des Deals bleibt Musk einer der reichsten Menschen der Welt. Sein geschätztes Vermögen liegt bei über 435 Milliarden Dollar.

Aktie zieht deutlich an

Die Nachricht löste einen Kursanstieg von rund acht Prozent aus. Beobachter sehen darin ein Signal, das Vertrauen in Tesla zu stärken, nachdem die Aktie in diesem Jahr bislang rund zwei Prozent an Wert verloren hat.

Hintergrund: Schwächelnder Markt und Kritik

Tesla steht derzeit unter Druck:

politische Schlagzeilen rund um Musk und Trump verschreckten Anleger

internationale Konkurrenz wächst – in Deutschland liegt Tesla hinter VW und sogar Opel

Absatzprobleme in wichtigen Märkten

Eigennutz oder Signal?

Analysten spekulieren über Musks Motivation. Möglich sei, dass er sein Unternehmen stabilisieren und Anleger beruhigen wolle. Andere vermuten, dass er sich damit für ein gigantisches Vergütungspaket in Position bringt. Dieses könnte ihn zum ersten Billionär der Welt machen – wenn Tesla ambitionierte Ziele wie eine Verdopplung des Börsenwerts erreicht.