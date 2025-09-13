Grok in der Krise: Musks KI-Firma xAI entlässt Hunderte Mitarbeiter

Laut Magazin "Business Insider" sind mindestens 500 Mitarbeiter betroffen. Im Unternehmen herrscht Panikstimmung.

Elon Musks Unternehmen für Künstliche Intelligenz (KI), xAI, entlässt mindestens 500 Mitarbeiter. Betroffen sei das Team für Datenanmerkungen, berichtete das Magazin "Business Insider" am Freitag.

Die Angestellten seien am Freitagabend per E-Mail über die geplanten Entlassungen informiert worden, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf mehrere E-Mail-Botschaften, die das Magazin einsehen konnte. Eine Stellungnahme von xAI lag zunächst nicht vor.

Dramatische Abgänge

Dramatisch ist der Exodus in der Führungsebene: Mindestens zehn hochrangige Mitarbeiter haben das Unternehmen bereits verlassen, ihre Slack-Konten wurden deaktiviert.

Chatbot Grok

Grok ist der Chatbot von xAI. Er sorgte mit antisemitischen Entgleisungen und Hitler-Lob schon für mehrere Skandale.