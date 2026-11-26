In ihrem Podcast-Auftritt erhebt Joan Smalls schwere Vorwürfe gegen ihre ehemalige beste Freundin Candice Swanepoel. Die 15-jährige Freundschaft ist endgültig zerbrochen. Der Grund für das Zerwürfnis? NFL-Legende Tom Brady.

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Sie galten über ein Jahrzehnt lang als unzertrennliches Traum-Duo der Modewelt: Candice Swanepoel und Joan Smalls liefen Seite an Seite als gefeierte Engel über den legendären Victoria’s-Secret-Laufsteg, reisten gemeinsam um die Welt und teilten alle Geheimnisse. Doch hinter der glänzenden Fassade herrscht nun Funkstille. In ihrem allerersten Podcast-Interview bei "The Cutting Room Floor" spricht Joan Smalls erstmals ausführlich über das Ende ihrer langjährigen Freundschaft.

Tom Brady als Auslöser des Mega-Zoffs?

Wochenlang brodelte die Gerüchteküche. Aufmerksamen Followern war bereits aufgefallen, dass Joan Smalls (38) ihrer langjährigen Kollegin und besten Freundin Candice (38) auf Instagram entfolgt war und gemeinsame Bilder gelöscht hatte. Bei der Victoria’s-Secret-Show posierten beide kein einziges Mal zusammen. Im Podcast redet Joan nun Klartext.

Candice Swanepoel und Joan Smalls © Getty Images for amfAR

Auf die Frage, ob eine angebliche Liaison zwischen Swanepoel und Tom Brady hinter dem Drama stecke, antwortet Joan: „Leider war das der Katalysator. Ich habe mich etwa acht Monate lang mit dieser Person getroffen." Im Internet sei diese Verbindung häufig als Affäre oder "Fling" bezeichnet worden. Für Smalls sei die Situation allerdings deutlich ernster gewesen.

Was das Ganze für Joan besonders schmerzhaft macht: Candice war während dieser acht Monate ihre engste Vertraute. Die beiden Models hätten über ihre Beziehungen gesprochen, intime Details geteilt und sich gegenseitig durch schwierige Phasen begleitet. Smalls zufolge habe ihre Freundin sogar dabei geholfen, Nachrichten an Brady zu formulieren. Umso größer sei der Schock gewesen, als Swanepoel nach dem Ende ihrer Verbindung mit Brady plötzlich selbst Interesse an dem Sportstar bekundet habe.

"Ich wusste sofort, worum es geht!"

Drei Monate nachdem Joan Smalls und Tom Brady ihre Treffen beendet hatten, soll Candice Swanepoel sie kontaktiert und um ein Gespräch gebeten haben. Für Smalls war offenbar sofort klar, was dahintersteckte. Sie habe geahnt, dass es um den ehemaligen NFL-Star gehen würde.

Tom Brady © Variety via Getty Images

Im Gespräch habe Swanepoel schließlich eingeräumt, dass sie Brady gerne näher kennenlernen möchte. Besonders verletzt habe Smalls dabei nicht nur die Entscheidung ihrer Freundin, sondern vor allem deren angebliche Reaktion auf ihre Gefühle. Statt Reue oder Empathie zu zeigen, habe Candice die Gefühle ihrer Freundin heruntergespielt:

„Sie versuchte, ihr Handeln zu rechtfertigen, redete das, was ich hatte, klein und tat so, als wäre es nur eine belanglose Sache gewesen. Das hat mich wütend gemacht. Sie hatte diese Einstellung: 'Ich bin erwachsen, ich brauche keine Erlaubnis.' Es gab keine Rücksicht auf meinen Schmerz.“ Smalls bringt ihre Sicht auf den Punkt: Man müsse als Freundin niemanden um Erlaubnis bitten aber die Gefühle der anderen Person sollte man berücksichtigen.

Kein Weg zurück

Smalls bestätigte, dass die Freundschaft bereits im April 2026 zerbrochen sei. Die Öffentlichkeit bekam davon erst Monate später etwas mit. Und obwohl die 38-Jährige offensichtlich noch immer enttäuscht ist, schlägt sie zum Schluss einen versöhnlichen Ton an. Sie hoffe, dass Candice bekomme, was sie wolle – und dass sich das Opfer für sie gelohnt habe. Denn am Ende gehe es ihr nicht um Eifersucht auf einen Mann, sondern um einen schmerzhaften Abschied: "Man trauert um eine Freundschaft, von der man dachte, sie würde für die Ewigkeit halten."

Eine Reunion der beiden Model-Ikonen dürfte damit für immer vom Tisch sein. Candice Swanepoel selbst hält sich zu den Vorwürfen bislang bedeckt, ließ zuvor lediglich verlauten, dass sie stets großen Respekt vor Smalls gehabt habe.