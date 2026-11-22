Konditorweltmeisterin Eveline Wild bringt mit ihrem neuen Backbuch "Heimat Weihnacht Österreich" Geschmack in den Advent. Im Interview verrät sie ihre Weihnachtstraditionen.

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Liest man sich den Lebenslauf von Eveline Wild (46) durch, fragt man sich, was sie eigentlich nicht kann. Die gebürtige Tirolerin ist gelernte Konditorin und arbeitete unter anderem als Chef-Pâtissière im Wiener Sternerestaurant "Steirereck". Seit 2008 lebt und bäckt sie in der Steiermark, wo sie mit ihrem Lebensgefährten, dem Haubenkoch Stefan Eder, das Hotel "Der Wilde Eder" leitet. Dazu sieht man sie regelmäßig im TV – am Herd oder in einer Jury –, sie gibt Kochkurse und sie schreibt Kochbücher. Was sie anpackt, macht sie höchst professionell und mit einer guten Portion Humor.

Weihnachtliche Traditionen

In ihrem neuesten Buch "Heimat Weihnacht Österreich" widmet sie sich den besten Adventbäckereien aus allen Bundesländern und macht einen kulinarischen Streifzug durch das ganze Land. In MADONNA spricht die Konditormeisterin über ihre Karriere, das neue Buch, die Frage, wo das Vanillekipferl herkommt, und verrät ihre liebste Weihnachtstradition.

Das Interview

Backbuch: "Heimat Weihnacht Österreich" von Eveline Wild. Um 34 Euro, edition a. © edition a

Konditorin ist kein alltäglicher Beruf. Wie kamen Sie darauf? Eveline Wild: Es war schon als Kind mein Berufswunsch und er hat sich verwirklicht. Natürlich ist das Ganze ein bisschen eskaliert. Das hatte die kleine Eveline aus der Tiroler Provinz nicht auf dem Radar. Ich bin aber in einer Generation aufgewachsen, in der man noch keine Vision Boards für sein Leben gemacht hat. Wenn man in meiner Jugend einen Plan hatte, wurde man schnell als größenwahnsinnig abgestempelt. Wir sind noch die Generation Bescheidenheit. Deshalb nehme ich gerne den steirischen Spruch her: "Beim Machen so geworden." Das impliziert eine gewisse Lockerheit, die ich habe. Ich habe nie gesagt, ich will Konditorweltmeisterin werden und ins Fernsehen und fünf Bücher schreiben. Auf meinem Weg haben sich Gelegenheiten ergeben. Ich bin ein Ja-Mensch und nutze solche Möglichkeiten

Das heißt aber auch, Sie springen immer wieder ins kalte Wasser. Wild: Ja, aber nur metaphorisch. Ich springe ganz ungern ins Wasser, weil ich es hasse, wenn ich untertauche und Wasser in die Ohren rinnt. Aber ich finde, man hat nichts zu verlieren. Das war nicht immer so. Irgendwann in der Spätpubertät, zwischen 16 und 19 Jahren, habe ich einen Schalter umgelegt. Ich habe mir irgendwann gedacht, oder ich habe es gespürt: Ihr könnt mich alle gernhaben, ich mache jetzt mein Ding! Ich kann nicht ständig darauf warten, es allen recht zu machen. Es ist mein Leben.

Die Küchenwelt gilt traditionell als männlich dominiert. Mussten Sie als Frau am Anfang kämpfen? Wild: Ich bin erst 2023 in die Gastronomie umgestiegen. Da war ich schon eine gestandene Konditorin, hatte meinen Meister gemacht und war Weltmeisterin geworden. Ich musste niemandem mehr etwas beweisen. Ich habe diesen Titel nie vor mir hergetragen und gesagt: "Übrigens dürft ihr mich mit Frau Weltmeisterin ansprechen." Ich war immer eher die Mama im Team. Die Patisserie ist in einer Küche auch meistens die letzte Ecke. Sie ist oft wirklich winzig, weil die Köche so viel Platz brauchen. Da richtet man sich gemütlich ein und hat natürlich Vorteile: Es ist immer etwas Süßes da. Die Patisserie wird als Seelentröster gesehen.

Verändert eine Frau in der Küche die Stimmung? Wild: Ja, sehr. Ich finde es am bereicherndsten, wenn ein gemischtes Team werkelt. Ich gehöre der letzten Generation an, die in einer sehr autoritär angehauchten Küchenwelt gearbeitet hat. In den letzten 20 bis 30 Jahren hat sich das massiv zum Besseren verändert. Trotzdem kämpfen wir heute noch mit dem Image, das Generationen vor uns verursacht haben. Das ist ein Problem, das ich nicht allein lösen kann. Man kann es nur mit Best Practice im eigenen Betrieb besser machen. Ich stehe in der Auslage und bin auf der Mattscheibe. Ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel für alle Damen, die mit dieser Karriere liebäugeln.

“Auf meinem Weg haben sich Gelegenheiten ergeben. Ich bin ein Ja-Mensch und nutze solche Möglichkeiten.” Eveline Wild.

Sie haben ein neues Backbuch veröffentlicht. Was gibt es darin? Wild: Der Verlag hat bei mir angeklopft und gefragt, ob wir ein neues Buch machen. Die Idee wurde klarer und es sollte ein Keksbuch mit Heimatbezug werden. Der Gedanke war, mit einem traditionellen Thema etwas zu schaffen, das langfristig Bestand hat. Daran glaube ich auch. Vieles verändert sich, aber Vanillekipferln werden wir noch lange backen.

Wie ist das Buch aufgebaut? Wild: Es ist eine Reise durch die Bundesländer. Natürlich mit einem Augenzwinkern. Wo gibt man das Vanillekipferl hin? Das macht man vom Bodensee bis zum Neusiedler See und jeder denkt, die Oma macht die allerbesten. Wir haben es nach Wien gegeben, weil viele dieser ursprünglichen Dinge aus dem Kaiserreich stammen. Eine meiner letzten Kindheitserinnerungen, die ich dann nicht mehr gesehen habe, ist das Thomasrad. Das ist ein Brauchtumsgebäck zur Wintersonnwende. Diese heidnischen Symbole hat die katholische Kirche abgewandelt und es wurde zum Thomasrad, weil der Heilige Thomas ein Märtyrer war. Es war einige Zeit verschwunden und jetzt gibt es das Allerheiligenstriezel. Nach solchen Sachen haben wir geschaut.

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Was darf bei Ihnen zu Weihnachten auf keinen Fall fehlen? Wild: Ruhe und Frieden! (lacht) Am Jahresende ist meine Energie manchmal schon ziemlich aufgebraucht. Ich brauche persönlich keine 15 oder 20 verschiedenen Kekssorten. Ich mag gerne die, die ein bisschen nach mehr schmecken: Eisenbahner, Mandelmakronen, Vanillekipferl auch. Die Elisenlebkuchen mag ich, weil sie schön saftig sind. Ich mache peu à peu mal eine Sorte, dann die nächste. Ich mag es nicht, wenn sie alt werden.