Millionen pro Folge! Diese Serien-Stars kassieren die höchsten TV-Gagen

Eine Million Dollar für eine einzige Serienfolge? Für Hollywoods Topstars ist das keine Seltenheit mehr. Neue Gehaltszahlen zeigen, welche Schauspielerinnen und Schauspieler besonders hohe Gagen kassieren.

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Eine Million Dollar für eine einzige Serienfolge? Für einige Hollywood-Stars ist das längst Realität. Neue Gehaltszahlen zeigen, welche Schauspielerinnen und Schauspieler für ihre TV-Rollen besonders hohe Summen kassieren. Ganz vorne mit dabei: Zendaya, Jennifer Aniston und Sylvester Stallone. Doch wer verdient eigentlich wie viel?

Zendaya kassierte eine Million Dollar pro "Euphoria"-Folge

PARIS, FRANCE - OCTOBER 06: Zendaya attends the Louis Vuitton Womenswear Spring/Summer 2027 show as part of Paris Fashion Week on October 06, 2026 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) © Corbis via Getty Images

Mit ihrer Rolle als Rue in "Euphoria" wurde Zendaya endgültig zum internationalen Serienstar. Für die dritte Staffel der HBO-Erfolgsserie soll sie nun eine besonders beeindruckende Gage erhalten: rund eine Million US-Dollar pro Folge. Damit gehört die Schauspielerin zu den bestbezahlten Gesichtern des aktuellen Seriengeschäfts.



Doch Zendaya ist längst nicht die Einzige, die für ihre Serienrolle ein Millionenhonorar bekommt. Gerade bei großen Streamingproduktionen sind die Gagen der Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller mittlerweile auf einem Niveau angekommen, das früher vor allem aus dem Kinogeschäft bekannt war.

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon verdienen zwei Millionen pro Folge

Jennifer Aniston für "The Morning Show" © GC Images

An der Spitze der Gehaltsliste stehen unter anderem Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Für ihre Rollen in der Apple-TV-Serie "The Morning Show" sollen beide rund zwei Millionen Dollar pro Episode erhalten. Damit gehören sie zu den absoluten Spitzenverdienerinnen im Seriengeschäft.



Auch Sylvester Stallone kann sich über ein Millionenhonorar freuen. Für seine Hauptrolle in der Paramount+-Serie "Tulsa King" soll er ebenfalls etwa zwei Millionen Dollar pro Folge kassieren. Chris Pratt erreicht mit seiner Serie "The Terminal List" dieselbe Größenordnung.

Diese Serien-Stars kassieren ebenfalls Millionen

Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short © Todd Owyoung/NBC via Getty Image

Die Liste der hoch bezahlten TV-Gesichter ist lang. So sollen Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short für "Only Murders in the Building" jeweils rund eine Million Dollar pro Folge erhalten. Auch Jake Gyllenhaal („Presumed Innocent“), Nicolas Cage („Spider-Noir“) und Robert De Niro („Zero Day“) sollen mit ihren Serienrollen jeweils siebenstellige Summen verdienen.



Besonders interessant: Auch bei Serien, die nicht unbedingt auf den ersten Blick mit Mega-Gagen verbunden werden, fließen Millionen. Harrison Ford und Jason Segel sollen für "Shrinking" jeweils rund 1,3 Millionen Dollar pro Folge bekommen. Bei "Dutton Ranch" sollen Kelly Reilly und Cole Hauser jeweils 1,2 Millionen Dollar verdienen.

Die höchsten Serien-Gagen im Überblick

Jennifer Aniston, The Morning Show, 2 Mio. $

Reese Witherspoon, The Morning Show, 2 Mio. $

Sylvester Stallone, Tulsa King, 2 Mio. $

Chris Pratt, The Terminal List, 2 Mio. $

Kenneth Branagh, Laird, 1,4 Mio. $

Harrison Ford, Shrinking, 1,3 Mio. $

Jason Segel, Shrinking, 1,3 Mio. $

Kelly Reilly, Dutton Ranch, 1,2 Mio. $

Cole Hauser, Dutton Ranch, 1,2 Mio. $

Elisabeth Moss, Shining Girls, 1,1 Mio. $

Zendaya, Euphoria, 1 Mio. $

Selena Gomez, Only Murders in the Building, 1 Mio. $

Steve Martin, Only Murders in the Building, 1 Mio. $

Martin Short, Only Murders in the Building, 1 Mio. $

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent, 1 Mio. $

Nicolas Cage, Spider-Noir, 1 Mio. $

Robert De Niro, Zero Day, 1 Mio. $

Andrew Garfield, Wild Things, 1 Mio. $

Jude Law, Wild Things, 1 Mio. $

Jennifer Garner, The Five-Star Weekend, 1 Mio. $

Alan Ritchson, Reacher, 1 Mio. $

Die Zahlen zeigen, wie lukrativ das Seriengeschäft für etablierte Hollywood-Stars geworden ist. Allerdings handelt es sich bei vielen dieser Beträge um Medienberichte und Branchenangaben, nicht um offiziell bestätigte Gehaltsabrechnungen. Außerdem sagt die Gage pro Folge noch nichts darüber aus, wie viel die Stars insgesamt mit einer Staffel verdienen, dafür ist auch entscheidend, wie viele Episoden produziert werden.