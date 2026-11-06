Nach Terror-Schock: Taylor Swifts abgesagte Wien-Konzerte bekommen eigene Doku

Es war ein Schock für Millionen Swifties: Im August 2024 wurden Taylor Swifts drei restlos ausverkaufte Wien-Konzerte wegen eines vereitelten Terroranschlags kurzfristig abgesagt. Die dramatischen Ereignisse sollen nun in einer neuen Dokumentation aufgearbeitet werden.

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Im August 2024 mussten drei Konzerte von Taylor Swifts "Eras"-Tour in Wien aufgrund einer vereitelten Terrorattacke abgesagt werden. Ein Anschlag hätte ein verheerendes Blutbad unter den Tausenden Fans anrichten können. Wie Variety berichtet, soll der geplante Dokumentarfilm mit dem Titel "Taylor Swift Wien" die Ereignisse aufarbeiten und dabei zwei Jugend-Subkulturen gegenüberstellen: "die inklusive, selbstbestimmte Welt der Swifties und eine Welt toxischer Männlichkeit, die durch Online-Radikalisierung angeheizt wird".

Das Projekt: "Taylor Swift Wien"

Taylor Swift © Getty Images for TAS Rights Mana

Gerade erst wurde bekannt gegeben, dass sich die deutsche Produktionsfirma Beetz Brothers und die österreichische Markand Media zusammengeschlossen haben, um die Ereignisse jenes denkwürdigen Sommers aufzuarbeiten. Unter dem Arbeitstitel "Taylor Swift Wien" inszenieren die Regisseure Andreas Pichler und Veronika Kaserer einen packenden Dokumentarfilm, der tief in die Abgründe des geplanten Anschlags blicken lässt. Der geplante Release? Voraussichtlich im Oktober 2027, zuerst beim ZDF und im Anschluss international.

Die Handlungsstränge

Die Doku soll nicht einfach nur die Absage und traurige Fans zeigen. Die Macher haben sich vorgenommen, das ganze Ausmaß der Bedrohung und die Reaktion darauf in drei zentralen Themenkomplexen zu beleuchten:

Die Geheimdienst-Operation: Wie kamen die Ermittler den radikalisierten Teenagern auf die Schliche? Der Film liefert exklusive Einblicke in die Arbeit der Sicherheitsbehörden. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, der eine Massenpanik und ein unfassbares Verbrechen unter den über 200.000 erwarteten Fans in Wien verhinderte.

Die Radikalisierung der Täter: Der Hauptverdächtige, der 19-jährige Beran A. (der mittlerweile zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde), und seine Komplizen planten einen verheerenden Anschlag im Namen des IS. Die Doku analysiert die toxische Männlichkeit und extremistische Online-Radikalisierung, die zu diesen düsteren Plänen führten.

Die Superkraft der "Swifties": Als starken Kontrast zum Hass der Attentäter rückt der Film die herzerwärmende Reaktion der Fan-Community in den Fokus. Denn als der Terror versuchte, die Musik zum Schweigen zu bringen, taten die Swifties in Wien das Einzige, was richtig war: Sie trafen sich in den Straßen und sangen einfach weiter. Die Macher begleiten drei weibliche Fans, die nach der Schock-Absage nicht in Verzweiflung versanken, sondern sofort psychologische Unterstützung für unzählige traumatisierte Konzertbesucher organisierten und mit den österreichischen Behörden zusammenarbeiteten.

Taylor Swifts eigenes Trauma

Taylor Swift Konzert © Mark Metcalfe/TAS

Dass die Vorfälle auch an dem Megastar tiefe Narben hinterlassen haben, ist kein Geheimnis mehr. Erst Ende 2025 sprach Taylor Swift in einer Disney+-Dokumentation unter Tränen über die Vorfälle in Österreich. Sie gestand damals, dass sie sich "gejagt" gefühlt habe und man einer "Massaker-Situation nur knapp entgangen" sei.

Während Swift selbst das Trauma in ihrer eigenen Serie verarbeitete, wird die neue, unabhängige Doku "Taylor Swift Wien" nun das komplette Bild dieser Bedrohungslage zeichnen (Swifts Management ist über das neue Projekt der deutschen und österreichischen Filmemacher bereits informiert).