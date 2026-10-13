Mit Geheim-Material: Neue Michael-Jackson-Doku erscheint

Dieser Auftritt schrieb Musikgeschichte und fesselte ein Milliardenpublikum an die Bildschirme. Jetzt kommt die spektakulärste Halbzeitshow aller Zeiten als große TV-Dokumentation ins Fernsehen – inklusive sensationeller, streng geheimer Privataufnahmen des King of Pop!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ganze 34 Jahre nach seinem legendären Auftritt beim Finale des Super Bowl XXVII im Rose Bowl in Pasadena platzt die Nachricht wie eine Bombe: Der Streamingdienst Hulu und der US-Sportsender ESPN bringen im Februar 2027 den Dokumentarfilm "Spectacle: Michael Jackson at the Super Bowl" heraus. Fans weltweit dürfen sich auf einen echten Schatz an nie gezeigten Bildern freuen, denn der Film gewährt erstmals tiefe Einblicke hinter die Kulissen der monatelangen, knallharten Vorbereitungen des King of Pop und seines Teams. Ob die Dokumentation auch hierzulande erscheint, ist aktuell nicht bekannt.

Zwei Minuten Totenstille im Stadion: Der Moment, der die Welt schockte

Was Jackson damals im kalifornischen Pasadena auf die Beine stellte, hatte die Sportwelt zuvor noch nie gesehen. Es war die Geburtsstunde der modernen Mega-Halbzeitshows, bei der nichts dem Zufall überlassen wurde:

Die Inszenierung startete mit einer Gänsehaut-Ansage von Schauspiel-Legende James Earl Jones über die Stadionlautsprecher.

Wie eine menschliche Rakete wurde Jackson plötzlich durch eine Luke im Boden hoch in die Luft auf die Hauptbühne geschossen.

Was dann geschah, war pure Psychologie: Fast zwei quälend lange Minuten stand der Sänger stocksteif und völlig stumm da, während über 100.000 Menschen auf den Rängen schrien und die Fassung verloren.

Erst als die Spannung fast unerträglich wurde, riss er die Sonnenbrille herunter und feuerte seine Monster-Hits "Billie Jean" und "Black or White" ab.

Den emotionalen Schlusspunkt setzten die Songs "We Are the World" und "Heal the World", bei denen ein Mega-Chor aus unglaublichen 3.000 Kindern aus Los Angeles das gesamte Spielfeld flutete.

Im großen Halftime-Show-Ranking des US-Kultmagazins "Rolling Stone" liegt Jacksons Auftritt bis heute auf Rang 16. Auf dem Regiestuhl des neuen Films sitzt kein Unbekannter: Filmemacher Bao Nguyen, der bereits mit dem Netflix-Hit "The Greatest Night in Pop" über die Entstehung von "We Are the World" für Furore sorgte, führt wieder die Regie.

Nach dem Mega-Jubel: Der tiefe Fall in den Missbrauchs-Skandal

Doch die Dokumentation beleuchtet nicht nur den glitzernden Pop-Olymp, sondern auch die tiefen Abgründe jener Epoche. Das Jahr 1993 brachte Jackson zwar den größten Triumph seiner Live-Karriere, stürzte ihn kurz darauf jedoch in seinen schwärzesten Albtraum. Im August desselben Jahres schaltete sich plötzlich das Los Angeles Police Department ein und leitete offizielle Ermittlungen wegen schwerer Vorwürfe des sexuellen Kindesmissbrauchs ein.

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Nur einen Monat später, im September 1993, folgte die Zivilklage durch die Familie des damals minderjährigen Jordan Chandler. Die Ermittlungen erreichten kurz vor Silvester ihren grausamen Höhepunkt: Polizisten führten bei Jackson eine erniedrigende körperliche Razzia durch, bei der sein nackter Körper und seine Genitalien gefilmt und abfotografiert wurden.

Anfang 1994 kaufte sich der Popstar schließlich mit einer Millionen-Zahlung in einem außergerichtlichen Vergleich frei. Sämtliche Vorwürfe bestritt Michael Jackson bis zu seinem letzten Atemzug stets energisch – eine Verteidigungslinie, an der auch die Verwalter seines Nachlasses bis zum heutigen Tag eisern festhalten.