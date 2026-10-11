Judas-Priest-Legende geht in Metal-Pension

Nach 57 Jahren als Bassist bei Judas Priest zieht die Metal-Legende Ian Hill mit sofortiger Wirkung einen Schlussstrich unter seine lange musikalische Karriere.

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Ian Hill verlässt Judas Priest. Er war das am längsten dienende Mitglied der Band und stand fast sechs Jahrzehnte lang als Bassist auf der Bühne. Seine Entscheidung zum Rücktritt fiel ihm keineswegs leicht, tritt jedoch mit sofortiger Wirkung in Kraft. Der Grund für seinen Ausstieg ist ein anhaltender Kampf mit Arthritis.

Der schwere Weg zum Abschied

In einer Online-Stellungnahme wandte sich Hill an seine Fans: "Hallo zusammen, schon seit langer Zeit habe ich auf die Frage 'wie lange kannst du noch weitermachen' immer geantwortet 'bis meine Auftritte darunter leiden'. Ich hasse es, es zu sagen, aber dieser Zeitpunkt ist gekommen. Seit einigen Jahren kämpfe ich mit dem Beginn der bösen Arthritis, die sich nun im fortgeschrittenen Stadium in meiner linken Schulter und rechten Hand befindet, in meiner rechten Schulter verankert ist und in beiden Knien vorhanden ist. Ich habe dies mit schmerzlindernden Tabletten, Gelen und kürzlich mit Kortisonspritzen in meiner Schulter und Hand bekämpft."

Gesundheitliche Probleme beim Auftritt

Obwohl Hill noch in der Lage war, die Basszeilen für die Songs des neuen Albums einzuspielen, gab es Zweifel, ob er die jüngste Europatournee ohne Zwischenfälle absolvieren könnte. Aus diesem Grund bat die Band ihren guten Freund Davey Rimmer von Uriah Heep und Elegant Weapons, das Set einzustudieren, um bei Bedarf einzuspringen.

Davey Rimmer übernimmt den Bass

Dieser Fall trat schließlich bei einer Show in London ein. Hill erklärte die Ursache dafür genauer: "Das lag daran, dass ich mir zwei Tage zuvor während der Zugaben bei der Show in Brüssel eine Sehne in der linken Schulter gerissen habe (als hätte ich nicht schon genug Probleme damit!). Das führte dazu, dass ich meinen Arm nicht mehr weit genug heben konnte, um den Hals meines Basses zu erreichen. Also mussten wir Davey rufen, damit er für mich einspringt, und er hat kurzfristig eine unglaubliche Leistung gezeigt!" Damit steht fest, dass Davey Rimmer die Vertretung an der Bassgitarre übernommen hat.