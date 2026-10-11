oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Tabellenführung

2:0! Rapid sorgt für Ausrufezeichen gegen LASK

SR
von
ABD0109_20261011 - LINZ - ÖSTERREICH: Das Team des SK Rapid Wien feiert das 1 zu 0 durch Ercan Kara (SK Rapid Wien) am Sonntag, 11. Oktober 2026, während der Admiral Bundesliga-Begegnung, Grunddurchgang, 8. Runde, zwischen LASK Linz und SK Rapid Wien in Linz. - FOTO: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
© APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER
Mit einem verdienten 2:0-Erfolg beim LASK zementiert Rapid die Tabellenführung.
OE24 auf Google bevorzugen

Es waren die Gäste, die das erste Mal einen Torerfolg anmeldeten, allerdings traf Ercan Kara per schöner Direktabnahme aus rund sechs Metern nur das Lattenkreuz (8.) – hauchdünn am Tor des Monats vorbeigeschrammt!

Beide schenkten sich nichts, aber Rapid fand von Beginn an die besseren Chancen vor: Zuerst schloss Kara freistehend nicht ab, der Schuss von Yusuf Demir im Anschluss fiel zu leicht aus (18.).

Auch interessant

Große Sorge: Medizinischer Notfall bei Lewis Hamilton nach Singapur-GP

Flitzer (13) kassiert 5 Jahre Stadionverbot

Triumph am Hockenheimring: Thomas Preining krönt sich zum DTM-Champion!

Spätestens zur Halbstunden-Marke war das Team von Didi Kühbauer dann nur noch mit Defensivarbeit beschäftigt.

Auf Abseitstor folgt Rapid-Führung

Dann flammte kurz der Jubel der Heimfans auf: Eine Jörgensen-Flanke sprang im Strafraum vor die Füße des einspringenden Sasa Kalajdzic, der Halbvolley einnetzte – der Assistgeber war aber leicht vorne (39.).

Dennoch tat sich das Heimteam über weite Strecken schwer, wie die nur 30 Prozent Ballbesitz unterstrichen.

Folgerichtig ging Rapid in Führung und wer, wenn nicht Kara: Bendeguz Bolla wurde gut in Szene gesetzt, seine flache Flanke kam perfekt auf den Fuß des Stürmers, der nur noch einschieben musste (58.) – 1:0!

LASK erhöht den Druck

Erst danach bekamen die Linzer die Partie unter Kontrolle, plagten sich ohne viel Raum aber mit klaren Torchancen. Jörgensen fand eingegrätscht eine dieser vor, der Ball ging aber drüber (72.).

Besonders bitter: Moses Usor kam in der 61. Minute von der Bank und trat nur neun Minuten später wieder den Weg zu dieser an. Eine Verletzung an der Schulter ließ nicht mehr zu.

Statt 1:1 steht es 0:2

Joao Tornich hatte den Ausgleich am Kopf, seinen Kopfball aus nächster Nähe setzte dieser aber über den Kasten (81.). Das hätte es sein müssen, doch auf der Gegenseite waren sie kaltschnäuziger.

Claude Mbuyi bekam wie schon beim 1:0 den Ball perfekt von rechts serviert und netzte mit seinem ersten Ballkontakt ein (83.). Es war sein erstes Tor seit über einem Jahr.

Damit setzen sich die Grün-Weißen mit drei Punkten Vorsprung vor Red Bull Salzburg an der Spitze ab. Meister LASK ist bereits fünf Zähler hinterher.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Auch ÖFB-Team wackelt: Legionär schwerer verletzt

Flitzer (13) kassiert 5 Jahre Stadionverbot

4:3! Hartberg schießt nach Comeback auf Platz fünf

Manuel Neuer erklärt "blöden Fehler" vor Rekord-Patzer

0:3! WAC verliert Duell um rote Laterne

Überraschung! Hier seht ihr LASK gegen Rapid

Trotz "Augenhöhe": "Nächste Watschn" für Austria

2:0! Rapid sorgt für Ausrufezeichen gegen LASK

Coach schwärmt von Alaba: "Als wäre er ewig da"

Trotz Führung: Glasner verliert 1:3 bei Ex-Klub