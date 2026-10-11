2:0! Rapid sorgt für Ausrufezeichen gegen LASK

Mit einem verdienten 2:0-Erfolg beim LASK zementiert Rapid die Tabellenführung.

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Es waren die Gäste, die das erste Mal einen Torerfolg anmeldeten, allerdings traf Ercan Kara per schöner Direktabnahme aus rund sechs Metern nur das Lattenkreuz (8.) – hauchdünn am Tor des Monats vorbeigeschrammt!

Beide schenkten sich nichts, aber Rapid fand von Beginn an die besseren Chancen vor: Zuerst schloss Kara freistehend nicht ab, der Schuss von Yusuf Demir im Anschluss fiel zu leicht aus (18.).

Spätestens zur Halbstunden-Marke war das Team von Didi Kühbauer dann nur noch mit Defensivarbeit beschäftigt.

Auf Abseitstor folgt Rapid-Führung

Dann flammte kurz der Jubel der Heimfans auf: Eine Jörgensen-Flanke sprang im Strafraum vor die Füße des einspringenden Sasa Kalajdzic, der Halbvolley einnetzte – der Assistgeber war aber leicht vorne (39.).

Dennoch tat sich das Heimteam über weite Strecken schwer, wie die nur 30 Prozent Ballbesitz unterstrichen.

Folgerichtig ging Rapid in Führung und wer, wenn nicht Kara: Bendeguz Bolla wurde gut in Szene gesetzt, seine flache Flanke kam perfekt auf den Fuß des Stürmers, der nur noch einschieben musste (58.) – 1:0!

LASK erhöht den Druck

Erst danach bekamen die Linzer die Partie unter Kontrolle, plagten sich ohne viel Raum aber mit klaren Torchancen. Jörgensen fand eingegrätscht eine dieser vor, der Ball ging aber drüber (72.).

Besonders bitter: Moses Usor kam in der 61. Minute von der Bank und trat nur neun Minuten später wieder den Weg zu dieser an. Eine Verletzung an der Schulter ließ nicht mehr zu.

Statt 1:1 steht es 0:2

Joao Tornich hatte den Ausgleich am Kopf, seinen Kopfball aus nächster Nähe setzte dieser aber über den Kasten (81.). Das hätte es sein müssen, doch auf der Gegenseite waren sie kaltschnäuziger.

Claude Mbuyi bekam wie schon beim 1:0 den Ball perfekt von rechts serviert und netzte mit seinem ersten Ballkontakt ein (83.). Es war sein erstes Tor seit über einem Jahr.

Damit setzen sich die Grün-Weißen mit drei Punkten Vorsprung vor Red Bull Salzburg an der Spitze ab. Meister LASK ist bereits fünf Zähler hinterher.