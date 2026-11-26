Erling Haaland und Manchester City – eigentlich eine Verbindung, die noch viele Jahre Bestand haben sollte. Doch hinter den Kulissen könnte sich ein spektakulärer Transfer anbahnen.

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Trotz seines bis 2034 laufenden Vertrags wird der norwegische Torjäger offenbar von Europas größten Klubs umworben. Vor allem Real Madrid und der FC Barcelona sollen ihre Fühler nach dem Superstar ausgestreckt haben. Ein Abschied im Sommer 2027 wird plötzlich zum Thema. Und ausgerechnet der gewaltige Finanzskandal rund um Manchester City könnte die Situation zusätzlich verschärfen.

Haaland gehört zu den begehrtesten Angreifern des Weltfußballs. Wie das englische Portal TEAMtalk berichtet, sollen Real Madrid und der FC Barcelona bereits über Vermittler regelmäßig Kontakt halten. Beide spanischen Topklubs beschäftigen sich demnach intensiv mit einer möglichen Verpflichtung im Sommer 2027.

Spanische Liga hoch im Kurs

Besonders brisant: Haaland soll großes Interesse daran haben, irgendwann in seiner Karriere in Spanien auf Torejagd zu gehen. Neben den beiden spanischen Schwergewichten sollen auch Paris Saint-Germain, der FC Bayern und der FC Liverpool die Situation aufmerksam verfolgen. Die besten Chancen werden allerdings Real und Barça eingeräumt.

Während die Transfergerüchte immer konkreter werden, kämpft Manchester City an einer ganz anderen Front um seine Zukunft. Der jahrelange Finanzskandal des englischen Spitzenklubs hat eine neue Dimension erreicht. Eine unabhängige Kommission sprach den Verein Ende September 2026 in 114 von 115 Anklagepunkten schuldig.

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Punktabzug oder sogar Ausschluss?

Im Mittelpunkt standen unter anderem falsche Finanzangaben, mutmaßlich verschleierte Sponsorenzahlungen und Verstöße gegen die finanziellen Regeln der Premier League. Manchester City weist die Vorwürfe weiterhin zurück und hat gegen die Entscheidung Berufung eingelegt.

Welche Konsequenzen dem englischen Meister tatsächlich drohen, ist noch offen. Die möglichen Sanktionen reichen von empfindlichen Geldstrafen über massive Punktabzüge bis hin zu einem möglichen Ausschluss aus der Premier League. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus.

150 Mio. Euro? City soll Verkaufsoption erwägen

Für Haaland könnte diese Unsicherheit durchaus zum Thema werden. Sollte Manchester City sportlich empfindlich getroffen werden, könnten sich auch die Perspektiven des norwegischen Superstars verändern.

Zusätzlichen Zündstoff liefern Berichte über eine mögliche Ablösesumme. Demnach soll Manchester City intern sogar einen Verkauf Haalands für rund 150 Millionen Euro in Betracht ziehen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

Auch die Vertragsdetails sorgen für Gesprächsstoff. Bei Haalands Verlängerung bis 2034 hatte City erklärt, dass frühere Ausstiegsklauseln entfernt worden seien. Dennoch sollen im Umfeld von Real Madrid und Barcelona Zweifel bestehen, ob ein vorzeitiger Abschied tatsächlich ausgeschlossen ist. Welche Möglichkeiten der Vertrag bietet, ist öffentlich nicht bekannt.