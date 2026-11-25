Bei Manchester City kehrt weiter keine Ruhe ein, nun gibt es erneut heiße Gerüchte um Erling Haaland.

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Die Zukunft des Norwegers bei ManCity scheint aufgrund des Schuldspruchs des Vereins ohnehin offen, doch auch abseits dessen steht ein Abgang weiter im Raum.

Zwar hat der 26-Jährige noch bis 2034 Vertrag, laut dem englischen "Teamtalk" arbeiten aber dennoch einige Top-Klubs an einem Transfer – und das schon im Sommer 2027!

Klubs sind von Ausstiegsklausel überzeugt

Speziell Barcelona und Real Madrid werden in den Ring geworfen. Hoffnung macht den beiden der Umstand, dass Haaland in seiner Karriere noch den Wunsch hegt, in Spanien zu spielen.

Aber auch die mehr oder weniger realistischen Optionen PSG, Bayern und Liverpool werden genannt.

Nun wird es aber richtig heiß, denn ein Wechsel könnte nicht zu unrealisierbar sein, wie es aktuell scheint. Gerade die spanischen Giganten seien nämlich "fest davon überzeugt": Haaland hat eine Ausstiegsklausel im Vertrag.

Alles möglich dank Premier-League-Strafe

Wie diese aussehen könnte, ist nicht klar. Die "Skyblues" betonten bei der Vertragsverlängerung eigentlich explizit, dass keine mehr im Vertrag verankert ist. War das nur eine Nebelgranate?

Noch ist Haaland ohnehin glücklich im blauen Teil von Manchester, auch wenn man sich in einer kleinen Krise befindet.

Doch über der ganzen Situation hängt ohnehin noch das Damoklesschwert eines möglichen Zwangsabstiegs. Spätestens dann schwirren ohnehin die Großklubs Europa um den Weltklasse-Stürmer.