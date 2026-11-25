In Gesprächen
So lief Hasenhüttls Absage an den ÖFB
So geschehen zuletzt bei Ralph Hasenhüttl, laut dem "ORF" einer der Kandidaten.
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Der 59-Jährige geistert immer wieder rund um das Nationalteam, meist aber als Trainer. Nun sollte er eine Etage weiter oben andocken.
Hasenhüttl: "Ehrt mich"
Und der 59-Jährige, der seit seinem Aus bei Wolfsburg im Mai 2025 ohne Job ist, befand sich auch in Gesprächen.
Das bestätigt Hasenhüttl gegenüber dem "Kurier": "Es ehrt mich sehr, dass mein Name damit in Verbindung gebracht wurde. Ich hatte auch mit den entsprechenden Herren Kontakt."
Sieht sich nicht in dieser Position
Doch so schnell es aufkam, so schnell war es auch vorbei. Hasenhüttl hat sich "aber aus dem Spiel genommen, weil ich mich in dieser Position nicht sehe".
In der Pole-Position stehen laut Berichten weiterhin Marc Janko, Sebastian Prödl, Martin Scherb und Günter Kreissl, am Mittwoch soll die Ausschreibung enden, ehe am Freitag der Aufsichtsrat eine Entscheidung fällen könnte.
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