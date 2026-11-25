Erstes Pflichtspiel im Prinzenpark: Rekord-Torjäger PSG empfängt die Roma mit zwölf Siegen in Folge, während die Italiener in der Königsklasse Punkte liegen ließen.

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Paris Saint-Germain will am Mittwoch in der UEFA Champions League seinen makellosen Lauf fortsetzen und im Heimspiel im Prinzenpark gegen die Roma den zwölften Pflichtspielsieg in Folge einfahren (21:00 Uhr/live Sky & oe24-Liveticker). Während die Mannschaft von Trainer Luis Enrique nach vier Spieltagen der Ligaphase mit maximaler Punktzahl auf Rang zwei liegt und in der Ligue 1 mit drei Punkten Vorsprung auf Paris FC an der Spitze thront, reist die Roma als 20. nach Paris und bangt um den Einzug in die K.-o.-Runde. Erstmals treffen die beiden Klubs in einem Pflichtspiel aufeinander, wobei PSG nach einem 6:1 gegen Slovan Bratislava, 4:2-Siegen gegen Manchester City und den FC Barcelona sowie einem 6:0 gegen Villarreal bereits 20 Königsklassen-Treffer erzielte und seit 14 Champions-League-Partien ungeschlagen ist.

PSG glänzt mit Tor-Rekorden trotz Verletzungsschock

Gegen Villarreal stellte PSG mit vier Toren in 16 Minuten und zwei Sekunden sogar eine neue Bestmarke für den schnellsten Viererpack der Champions-League-Geschichte auf und greift nun nicht nur den französischen Rekord von Olympique Lyon an, sondern auch die historische 28-Tore-Marke des FC Barcelona nach vier Partien. Beim jüngsten 3:2-Erfolg am Samstag in der Liga bei Nizza zog sich allerdings Désiré Doué eine schwere Verletzung zu und muss wie Khvicha Kvaratskhelia (Kreuzband) länger pausieren, während Ousmane Dembélé nach seiner Pause wieder zur Verfügung steht. Zudem glänzt Fabián Ruiz in der Königsklasse mit Torbeteiligungen in vier Spielen nacheinander (zuletzt zweimal selbst erfolgreich), während Kapitän Marquinhos (seit 2013 in Paris) und Ersatz-Linksverteidiger Lucas Digne (2015/16 leihweise in Rom) eine Vergangenheit bei den Gästen haben.

Die Roma sucht in Paris nach Konstanz in der Königsklasse

Schwere Auswärtsaufgabe in Paris: Nach dem 5:1-Ligaerfolg bei Parma mit Viererpacker Donyell Malen will die Roma im heutigen Champions-League-Match bei PSG trotz Auswärts-Schwäche in der Königsklasse bestehen. © EPA

Die Roma kommt nach einem 5:1-Kantersieg am Wochenende gegen Parma zwar mit breiter Brust und als ungeschlagener Verfolger (zwei Punkte hinter Spitzenreiter Lazio) in der Serie A nach Frankreich, verspielte in der Champions League aber bereits acht Zähler. Nach einem späten Einbruch gegen Real Madrid gaben die Schützlinge von Coach Gian Piero Gasperini zuletzt bei Manchester United eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und sind auswärts in der Königsklasse seit 33 Spielen ohne weiße Weste (nur ein Sieg aus den letzten elf Auswärtsspielen). Immerhin kehrten Paulo Dybala und Stammtorhüter Mile Svilar nach der Länderspielpause zurück, während Lorenzo Pellegrini ausfällt und Devyne Rensch sowie Leonardo Balerdi um ihre rechtzeitige Fitness bangen, während Donyell Malen (26 Ligatore 2026, zwölf Treffer in dieser Serie-A-Saison) und Vorlagen-Ass Wesley (drei Assists in Parma) für Schwung sorgen sollen.

Mögliche Aufstellungen für Paris Saint-Germain gegen die Roma

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Dembélé, Mayulu

AS Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen