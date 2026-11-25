Schwerer Ausfall-Schock für den FC Bayern vor dem Duell in Frankreich: Ohne den operierten Harry Kane, den fehlenden Manuel Neuer und den von Rückfällen sowie Rummenigge-Kritik geprägten Jamal Musiala reist München zum fünften Spieltag nach Lille.

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Der FC Bayern München will am Mittwoch in der UEFA Champions League zurück in die Erfolgsspur und am fünften Spieltag auswärts beim OSC Lille einen wichtigen Schritt Richtung Top-8-Plätze machen (21.00 Uhr, live bei DAZN). Während das Team von Trainer Vincent Kompany als eines von nur vier ungeschlagenen Teams der Ligaphase mit zwei Siegen und zwei Remis auf Rang 13 liegt, wartet im Stade Pierre-Mauroy mit Lille der Tabellenvorletzte, der nach einem Punkt aus vier Spielen noch auf seinen ersten Hauptrunden-Sieg wartet.

Nach dem 5:0 zum Auftakt gegen Bodø/Glimt, zwei Unentschieden gegen Viking FK (3:3) und Arsenal (2:2) sowie dem 2:0 bei Atlético Madrid wollen die Münchner in Frankreich ihre starke Bilanz untermauern, nachdem sie sieben ihrer letzten zehn Europacup-Gastspiele gegen französische Klubs gewannen.

FC Bayern bangt um Stars – Wirbel um Neuer und Musiala

Für den sechsfachen Europapokalsieger kommt die Auswärtsreise nach Nordfrankreich zur Unzeit, weil die Personalliste nach dem 1:1 in der Bundesliga gegen Köln und dem Verlust der Tabellenführung an Borussia Dortmund lang ist. Weltfußballer Harry Kane fällt nach einer Syndesmoseband-Operation für voraussichtlich mehrere Monate aus, zudem fehlen Manuel Neuer (Fuß), Alphonso Davies (Knie/Muskel), Serge Gnabry (Oberschenkel) und Ismaël Saibari (Sprunggelenk), während Luis Díaz (Oberschenkel) und Michael Olise (Fuß, Schutzschuh) fraglich sind.

Neben den sportlichen Sorgen brodelt es rund um Neuer und Jamal Musiala: Bei Neuer sorgt nach seiner Fuß-Reha in Brasilien ein virales Instagram-Video samt Spielerfrauen-Likes für Wirbel, während Musiala nach einem erneuten Absence-Rückfall, Gehalts-Diskussionen um rund 25 Millionen Euro und deutlichen Worten von Karl-Heinz Rummenigge im Fokus steht. Auf dem Platz könnten ohne Kane neben Musiala auch Díaz oder die Youngster Noah Codjo-Evora (17) und Bastian Assomo (16) im Angriff einspringen, während Jungstar Lennart Karl (18 Jahre, 276 Tage) mit einem Treffer zu Raúl (sechs Tore vor dem 19. Geburtstag) aufschließen würde.

OSC Lille hofft auf Heimserie unter Davide Ancelotti

Heim-Mut trotz Tabellenkeller: Lille-Coach Davide Ancelotti (hier im Archivbild bei einer Pressekonferenz) will mit dem Tabellenvorletzten im Champions-League-Duell gegen den geschwächten FC Bayern den ersten Hauptrunden-Sieg einfahren. © APA/AFP/SAMEER AL-DOUMY

Auch Lille hat nach dem knappen 0:1-Heimspiel-Rückschlag in der Ligue 1 gegen Lyon – wo die Elf von Coach Davide Ancelotti, dem Sohn des langjährigen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti, erstmals in dieser Liga-Saison ohne Tor blieb und als Dritter fünf Punkte hinter Leader PSG liegt – einiges gutzumachen. In der Königsklasse kassierte Lille nach Niederlagen gegen Real Betis (2:3), Arsenal (0:3) und Galatasaray (2:4) zuletzt ein 0:0 in Norwegen bei Bodø/Glimt und gehört mit mindestens zehn Gegentoren zu den anfälligeren Defensiven. Trotzdem machen die Gastgeber Mut, dass sie in jedem ihrer letzten neun Champions-League-Heimspiele sowie in allen vier jüngsten Europacup-Duellen gegen deutsche Teams trafen, wobei Ethan Mbappé nach Sperre zurückkehrt und auf den verletzten Tiago Santos sowie Hamza Igamane verzichtet werden muss.

Mögliche Aufstellungen für OSC Lille gegen den FC Bayern München:

OSC Lille: Özer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Perraud; Bentaleb, André, Mukau; E. Mbappé, Giroud, Diaoune

FC Bayern München: Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Boey, Musiala, Brown; Karl