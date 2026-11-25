Der tiefe Fall des vierfachen englischen Meisters hat einen neuen Tiefstand erreicht.

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82 Länderspieleinsätze, 339 für Manchester City, 129 für Liverpool und dazu noch kombiniert über 100 für Chelsea und Arsenal – und dennoch geriet Raheem Sterlings Leben aus dem Ruder.

Im Mai dieses Jahres fuhr der 31-Jährige mit seinem Lamborghini gegen eine Leitschiene, bei der Ankunft der Polizei hatte der Engländer zwei Flaschen Lachgas auf dem Schoß. Einen Drogentest verweigerte er.

Sterling wurde schuldig gesprochen

Dennoch kam Sterling bei der Strafe nun relativ glimpflich davon, denn obwohl eine Gefängnisstrafe durchaus möglich gewesen wäre, umging er diese.

Wegen rücksichtslosen Fahrens, Lachgas-Besitzes und Verweigerung eines Drogentests schuldig gesprochen, bekam er zwölf Monate Haft aufgebrummt. Allerdings sind diese 18 Monate zur Bewährung ausgesetzt.

Fahrverbot für zwei Jahre

Nicht erspart bleiben ihm aber 100 Sozialstunden sowie ein Fahrverbot in England für 24 Monate.

Von Februar bis Juli war der Flügelspieler bei Feyenoord, seitdem ist er ohne Verein. Ob er noch einen Weg zurück in den Profi-Fußball findet, ist aktuell offen.