Drei Leipziger feiern gegen Lens als Surfer. Was hinter der Einlage von ÖFB-Star Baumgartner, Nusa und Gruda steckt.

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Das Tor gehörte Antonio Nusa, den Jubel teilte er sich mit Christoph Baumgartner und Brajan Gruda. Nach dem frühen 2:0 gegen Lens (9.) stellten sich die drei Leipziger in Surfer-Pose auf: Nusa links, Baumgartner rechts, Gruda mittendrin. Gemeinsam feierten sie den Traumstart in den Champions-League-Abend, der mit einem 3:1 endete.

Den Anlass hatte ausgerechnet Baumgartners ÖFB-Teamkollege Samson Baidoo geliefert. Nach David Raums abgefälschtem Freistoß zum 1:0 (6.) spielte der Lens-Verteidiger Nusa den Ball in die Füße. Der Norweger traf drei Minuten später zum 2:0.

Gruda lieferte die Vorlage für den Jubel

"Genau sowas wie das 2:0 wollten wir provozieren, sie früh stören", erklärte Baumgartner. Der frühe Treffer passte zum Leipziger Plan. Der anschließende Jubel hatte eine andere Vorgeschichte.

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"Der Brajan hat den Jubel ja bei der Nationalmannschaft gemacht, da haben wir ihn ein bissl verarscht", verriet Baumgartner nach dem Schlusspfiff. Alles nur "ein kleiner Gag". Gruda machte bei der Kopie seines eigenen Jubels mit.

Der Deutsche hatte die Geste beim 5:1 gegen die Niederlande gezeigt. Erfunden hat er sie allerdings nicht: Die Pose ist das Markenzeichen von Matheus Cunha, der früher selbst für Leipzig spielte. Der Brasilianer surft auch abseits des Fußballplatzes und ist mit Surf-Olympiasieger Ítalo Ferreira befreundet.

"Der Baumi hilft mir immer"

Dass Baumgartner bei Gruda genauer hinschaut, zeigte sich schon am Samstag. Beim 5:1 bei Union Berlin hatte sich der deutsche Teamspieler mit einem Schuhwurf eine Gelbe Karte eingehandelt. Danach lobte Baumgartner dessen außergewöhnliches Talent, kündigte aber auch an: "Er weiß, dass er von mir die Woche wieder auf den Deckel kriegen wird, das braucht er."

Gruda beschrieb Baumgartners Rolle nach dem Union-Spiel bei Sky so: "Der Baumi hilft mir immer, wenn ich ein bisschen blöde Sachen mache."

Auch sportlich hatte Baumgartner seinen Anteil am Berliner Sieg: Nach einem Foul an ihm verwandelte Nusa den Elfmeter zur Führung (18.). Drei Tage später feierten die beiden gemeinsam den nächsten frühen Treffer.

Baumgartner wird nach der Pause deutlich

Mit Leipzigs weiterem Auftritt gegen Lens war Baumgartner deutlich weniger zufrieden. "Die zweite Hälfte dann war nicht gut", kritisierte er im MDR-Interview. Seine Forderung: "Wir müssen in solchen Phasen klarer bleiben, den Ball besser und schneller laufen lassen und das dritte Tor früher nachlegen."

Stattdessen verkürzte Matthieu Udol auf 1:2 (58.). Die Verantwortung dafür sah Baumgartner bei RB: "Wir haben sie eingeladen und waren dafür verantwortlich, dass das Spiel offen geblieben ist."

Als Nusa schließlich mit seinem zweiten Treffer alles klarmachte (90.+4), saß Baumgartner bereits auf der Bank. Die Vorlage zum 3:1 lieferte Christopher Nkunku – jener Mann, der in der 64. Minute für den Österreicher gekommen war.