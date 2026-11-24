Minus vier Grad, Kunstrasen und eine gefürchtete Heimfestung. Der LASK stand am fünften Champions-League-Spieltag vor einer echten Härteprobe bei Bodö/Glimt. Schon Manchester City, Dortmund, Inter und Sporting mussten hier Federn lassen. Doch die Stahlstädter trotzten der eisigen Kälte und dem ungewohnten Untergrund lange mit viel Disziplin und Kampfgeist. Bis in der Nachspielzeit der bittere K.o. kam: Die Wikinger schlugen in der Nachspielzeit eiskalt zu und erzielte den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg. Aus dem erhofften Punkt wurde in letzter Sekunde eine schmerzhafte Niederlage.

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Schon vor dem Anpfiff krachte es gewaltig! Mit einem spektakulären Feuerwerk heizten die Gastgeber die Champions-League-Nacht ein. Doch danach war Schluss mit dem Knallen. Bei eisigen Temperaturen, 80 Kilometer nördlich des Polarkreises, waren die Fans dick eingemummt – und auf dem Rasen blieb der große Jubel zunächst ebenfalls aus

Fünf Neue, ein umgekrempelter Angriff und ein klarer Plan: Der LASK wollte Bodö/Glimt mit frischen Kräften überraschen. Freckleton, Schöpf, Danek, Adeniran und Lang rückten in die Startelf, doch zunächst war Defensivarbeit statt Offensivfeuerwerk angesagt. Die Linzer machten hinten dicht, zogen die Räume eng und lauerten auf den perfekten Moment, um eiskalt zuzuschlagen.

Feuerzauber statt Fußballzauber: Bodö ließ es schon vor dem Anpfiff ordentlich krachen. © Getty Images

Linzer Abwehrbollwerk hält

Die Norweger übernahmen zwar das Kommando und ließen den Ball durch die eigenen Reihen zirkulieren, doch am Linzer Abwehrbollwerk bissen sie sich zunächst die Zähne aus. Bodö suchte und suchte nach der entscheidenden Lücke, die Stahlstädter hielten jedoch leidenschaftlich dagegen. Bei den wenigen Umschaltmomenten fehlte dem LASK allerdings noch der letzte Punch.

Damit entwickelte sich ein intensives Katz-und-Maus-Spiel: Bodö hatte den Ball, der LASK die defensive Ordnung – und beide warteten auf den ersten entscheidenden Fehler. Die Spannung war da, der große Knalleffekt auf dem Rasen ließ allerdings noch auf sich warten.

LASK und Bödo/Glimt lieferten sich heißen Tanz im Eiskasten. © APA/AFP/NTB/MATS TORBERGSEN

Kein Chancenfestival

Doch mit Fortdauer der Partie wurden die Linzer mutiger, schoben ihre Reihen weiter nach vorne und verlagerten das Geschehen zunehmend in die gegnerische Hälfte. Plötzlich witterten die Gäste ihre Chance und setzten erste gefährliche Akzente. Beinahe hätte es geklingelt: Eine gefährliche Flanke von Dibango klatschte an die Latte (26.). Doch auch Bodö hatte noch einen Trumpf im Ärmel. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Brynhildsen im Strafraum auf Hauge ab, der sofort abzog. Tornich warf sich mit vollem Einsatz in den Schuss und verhinderte Schlimmeres. Die Linzer konnten anschließend endgültig klären. Und so ging eine defensiv geprägte Halbzeit zu Ende.

Ohne personelle Veränderungen, dafür mit deutlich mehr Mut starteten die Linzer in den zweiten Durchgang. Der LASK schob seine Reihen weiter nach vorne und suchte verstärkt den Weg in die gegnerische Hälfte. Doch so richtig wollte der Offensivmotor noch nicht anspringen. Stattdessen mussten die Stahlstädter plötzlich einen gewaltigen Schreckmoment überstehen.

LASK-Trainer Didi Kühbauer. © Getty Images

Nach einem langen Ball von Berg war Brynhildsen auf und davon. Jungwirth eilte aus seinem Tor, kam allerdings zu spät – die Situation schien bereits verloren. Doch Mbuyamba war zur Stelle und rettete in höchster Not noch kurz vor der Linie (56.).

Dibango lässt Führung liegen

Die Linzer mussten nun eine Antwort finden, weshalb Kühbauer reagierte und mit Kapitän Horvath sowie Offensivmann Usor frische Kräfte brachte. Die beiden sollten dem Angriff endlich neuen Schwung verleihen und die Stahlstädter nach vorne treiben. Tatsächlich kam der LASK nun besser in die Partie und setzte prompt ein Ausrufezeichen: Nach einer flachen Hereingabe von rechts tauchte Dibango (70.) am langen Eck völlig frei auf und zog aus rund neun Metern volley ab. Doch der LASK-Akteur setzte den Ball knapp am langen Pfosten vorbei – da war die Führung zum Greifen nahe.

Die Schlussviertelstunde war angebrochen und plötzlich ging es richtig zur Sache. Das Tempo zog ordentlich an, die Zweikämpfe wurden giftiger und beide Teams suchten mit mehr Risiko den Weg nach vorne. Dann wurde es brandgefährlich: Nach einem Freistoß aus Top-Position, nur Zentimeter vor dem Strafraum, nahm Berg Maß und knallte den Ball Richtung linkes Eck. Doch Jungwirth packte eine sensationelle Flugshow aus und fischte den Versuch mit einer Glanzparade heraus (80.).

LASK-Keeper Jungwirth rettet mit Glanzparade. © IMAGO/NTB

Doch statt des erhofften LASK-Powerplays machte Bodö weiter Druck. Die Linzer wurden immer tiefer in die eigene Hälfte gedrängt, mussten Schuss um Schuss blocken und stemmten sich mit aller Kraft gegen den drohenden Gegentreffer.

Helmersen zerstört den LASK-Traum

Lange sah es so aus, als könnten die Stahlstädter den Punkt tatsächlich ins Ziel retten. Doch dann kam der bittere Nackenschlag! In der zweiten Minute der Nachspielzeit schlug Bodö nach einem Freistoß noch einmal zu. Nach einem zunächst abgewehrten Versuch segelte die zweite Flanke an den zweiten Pfosten, wo Helmersen völlig entscheidend zur Stelle war und den Ball per Kopf über die Linie drückte (90.+2).

1:0! Ausgerechnet in letzter Sekunde war das Linzer Abwehrbollwerk geknackt. Die Wikinger retteten den Heimsieg, während der LASK nach einer leidenschaftlichen Defensivschlacht mit leeren Händen dastand. Bitterer hätte dieser Schlusspunkt kaum sein können!