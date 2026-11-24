Manuel Neuer ist nach einem Urlaub in Brasilien mit einer 23-Jährigen zurück in München. Gleichzeitig muss Ehefrau Anika das Leben mit den gemeinsamen Kindern neu ordnen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

München. Der Wirbel ist groß: Bayern-Tormann Manuel Neuer (40) soll laut "Bild"-Bericht seine Ehefrau Anika (26) nur wenige Tage nach der Geburt des zweiten gemeinsamen Sohnes im Wochenbett verlassen haben, während er seine Fuß-Reha mit Genehmigung des Klubs unter anderem in Brasilien – an der Seite seiner Physiotherapeutin (23) – absolvierte.

Wie die deutsche "Bild"-Zeitung online berichtet, flog Neuer am 15. November First Class nach Rio de Janeiro und reiste weiter nach Búzios. Dort wohnte er bis Montag zusammen mit der unbekannten 23-Jährigen in einer Suite des Resorts "Zendaya Resort".

Das "Zendaya Resort" in Búzios (Brasilien) wo der verletzte Bayern-Tormann Manuel Neuer und die Unbekannte gemeinsam in einer Suite wohnten. © Instagram/zendayaresort

Am Montagnachmittag endete die Reise mit einem Helikopter nach Rio und dem Rückflug über Frankfurt First Class nach München, während schon am Mittwoch wieder der Trainings- und Reha-Alltag an der Säbener Straße wartet.

Luxus-Auszeit und virales Video

Laut "Bild" verbrachten Neuer und die 23-Jährige in Búzios viel Zeit im Badebereich, während der Tormann auch im Gym trainierte und das Resort laut Schilderungen seit Freitag nicht mehr verließ. Zuvor waren die beiden auf einer Vespa bei McDonald’s gesehen worden, ein Video davon ging viral. Aus dem FC-Bayern-Umfeld hieß es gegenüber "Bild", die Frau sei Neuers Physiotherapeutin, doch laut "Bild" verbindet sie längst mehr und ihr Verhältnis bestehe schon seit Monaten.

Schon im September auf Sizilien

Brasilien sei nicht die erste gemeinsame Auszeit von Neuer und der unbekannten Brünetten gewesen. Bereits Ende September sollen sich beide im Ort Pachino auf Sizilien aufgehalten haben, wo ein Mitarbeiter eines Fitnessstudios am 2. Oktober ein gemeinsames Foto auf Facebook veröffentlichte.

Trennung nach der Geburt

Für Ehefrau Anika Neuer ist die Lage besonders belastend, da sie Ende August das zweite gemeinsame Kind zur Welt brachte, wieder einen Sohn. Laut "Bild" wusste sie von einer neuen Person im Bekanntenkreis ihres Mannes, und nur wenige Tage nach der Entbindung soll Neuer ihr gesagt haben, dass er die Ehe nicht fortführen wolle. Noch im Juni war sie hochschwanger mit ihrem gemeinsamen Sohn Luca (2) und ihrer Schwiegermutter in die USA gereist, um ihn bei der Fußballweltmeisterschaft zu unterstützen.

Fokus auf die Söhne

Im Umfeld des Paares und in Anikas Familie herrsche laut "Bild" Entsetzen über den Umgang mit der Trennung. Der 40-jährige Tormann kuriert derzeit eine Verletzung im Fußbereich aus und absolviert seine Reha, während Anika versucht, stark zu bleiben und das Wohl ihrer beiden kleinen Söhne an erste Stelle zu setzen. Sie wohnt derzeit noch mit den Kindern in Neuers Villa am Tegernsee und sucht laut "Bild" nach einem Haus in Grünwald bei München.