Am Dienstag (18.45 Uhr, live auf Sky) wartet auf den LASK eine echte Königsklassen-Herausforderung! Die Linzer müssen auswärts im hohen Norden gegen Sensationsteam Bodø/Glimt ran und wollen dabei den nächsten wichtigen Schritt Richtung K.-o.-Phase machen.

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Wikinger-Hölle wartet auf den LASK! Am 5. Spieltag der Champions League müssen die Linzer am Dienstag (ab 18.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) 80 Kilometer nördlich des Polarkreises bestehen. Auf tückischem Kunstrasen wartet mit Bodø/Glimt ein echtes Heimspiel-Monster.

Die Norweger haben in diesem Kalenderjahr vier ihrer fünf Königsklassen-Heimspiele gewonnen – und dabei gleich Man City, Inter Mailand, Sporting Lissabon und den bezwungen. Nur Lille trotzte ihnen zuletzt ein 0:0 ab. Auch national läuft es wie am Schnürchen: 14 der jüngsten 15 Ligaspiele entschieden die Norweger für sich. LASK-Coach Dietmar Kühbauer weiß, was seine Mannschaft erwartet. "Sie haben letztes Jahr in der Champions League für Furore gesorgt", warnte der 55-Jährige. Angst? Fehlanzeige! "Wir fahren hin, um ein gutes Ergebnis zu erzielen."

So trotzt Kühbauer dem Bodø-Frost

Der 55-Jährige sieht seine Truppe sogar "auf Augenhöhe" mit dem norwegischen Tabellenführer, der in der Ligaphase zwei Punkte hinter den Linzern liegt. Für ihn zählt vor allem, "wie wir die Sache dort annehmen". Doch nicht nur der Gegner macht die Reise in den hohen Norden zur echten Herausforderung. Auch die Bedingungen haben es in sich: Der Ball springt auf dem Kunstrasen anders, die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt und die Sonne verschwindet in Bodø bereits vor 14 Uhr. "Es wird ganz anders, weil der Ball anders springt, und wir kennen das nicht", erklärte Kühbauer. Seine persönliche Kälte-Strategie steht jedenfalls schon fest: eine lange Unterhose.

Auf ungewohntem Kunstrasen wartet auf den LASK eine besonders heikle Aufgabe © APA/AFP/NTB/TERJE PEDERSEN

LASK muss Bodøs Heim-Macht knacken

Einen bitteren Ausfall muss der LASK ebenfalls verkraften: Stammverteidiger Andres Andrade fehlt nach seiner Sprunggelenksverletzung gegen Hartberg. Torhüter Lukas Jungwirth ist hingegen mit dabei und gibt sich zuversichtlich: "Der Ball wird sicher schneller werden, doch wir werden gut eingestellt sein." Mut macht dem LASK die jüngste Formkurve: Nach zwei Auftaktniederlagen haben die Linzer zuletzt mit einem 3:2 bei Sporting und einem 4:0 gegen Slovan gleich zweimal zugeschlagen. Doch in Bodø wartet ein anderes Kaliber: Die Norweger sind seit fünf Königsklassen-Heimspielen ungeschlagen und blieben zuletzt dreimal in Folge ohne Gegentor. Für die Kühbauer-Elf wird es eine echte Bewährungsprobe. Gelingt dem LASK trotzdem der Coup, wäre das ein gewaltiges Ausrufezeichen im Kampf um die K.-o.-Phase.