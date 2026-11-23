ÖFB-Teamspielerin und Bayern-Legionärin Sarah Zadrazil hat ihre Eizellen einfrieren lassen, um ihren Kinderwunsch mit der aktiven Karriere im Spitzenfußball zu vereinbaren.

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Österreichs Fußballerind des Jahres Sarah Zadrazil zählt zu den Leistungsträgerinnen im ÖFB-Damenteam und beim FC Bayern München. Nun spricht sie gegenüber den "Salzburger Nachrichten" offen über den Schritt ihre Eizellen einfrieren zu lassen und bricht damit ein langjähriges Tabu im Profisport.

Seit dem Jahr 2020 spielt ÖFB-Star Zadrazil beim FC Bayern und feierte mit den Münchnerinnen bereits mehrere Meistertitel. Nach einer schweren Verletzung – einem Kreuzbandriss im September vor über einem Jahr – kämpfte sich das Mittelfeld-Ass zurück und gab erst vor wenigen Wochen ihr Comeback auf dem Rasen.

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Die 33-jährige Salzburgerin möchte ihre sportliche Laufbahn noch einige Jahre auf höchstem Niveau fortsetzen. Gleichzeitig ist der persönliche Wunsch nach einer eigenen Familie fest eingeplant. Zadrazil betont offen, dass sie sich Kinder wünscht, die Priorität aktuell jedoch ganz auf ihrer Karriere liegt. Da die biologische Uhr im Leistungssport unerbittlich tickt, wählte sie das sogenannte Social Egg Freezing als maßgeschneiderte Lösung, um sich für die Zukunft alle Chancen zu bewahren.

Unterstützung innerhalb des Teams

Die Anregung für diesen Schritt kam aus dem direkten Umfeld: Eine Mitspielerin hatte von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Einfrieren von Eizellen berichtet. Zuvor war das Thema für Zadrazil kein Begriff gewesen, da es in der Sportwelt schlicht an Aufklärung fehlte. Für die eigentliche medizinische Prozedur reiste die Fußballerin nach Ulm, weil in München kurzfristig kein passender Termin zu bekommen war.

Den rund zweiwöchigen Ablauf legte die ÖFB-Teamspielerin exakt in die Sommerpause. "Ich konnte weiterhin Sport machen und habe mein Sommerprogramm umgesetzt. Nur nach der Entnahme war ich ein paar Tage raus", erklärte sie im Gespräch mit der "SN". Die medizinische Betreuung bezeichnete sie rückblickend als absolut unkompliziert. Finanziert hat die Salzburgerin den gesamten Eingriff aus eigener Tasche.

Während Zadrazil die Kosten privat stemmen musste, existieren im internationalen Spitzenfußball bereits wegweisende Unterstützungsmodelle. Der spanische Verband RFEF startete eine Kooperation mit einer Kinderwunschklinik. Nationalspielerinnen mit mindestens zwei Einberufungen sowie Schiedsrichterinnen bekommen die Eizellvorsorge voll finanziert. Auch der englische Spitzenverein FC Chelsea hat einen eigenen Spezialfonds, der Fruchtbarkeitsbehandlungen, künstliche Befruchtungen sowie Beratungen und Hilfe nach der Schwangerschaft abdeckt. Bei den Bayern gab es diesbezüglich noch keine Maßnahmen.

Zadrazil ist nicht alleine

Auch die Tatsache, dass sie mit dem jahrelangen Tabu-Thema an die Öffentlichkeit ging, ist die heimische Star-Kickerin nicht alleine. Zuletzt sprach auch Sölden-Siegerin Paula Moltzan aus den USA über ihren Eingriff im April – wenige Monate vor ihrem Weltcupsieg in Sölden – und forderte eine Kostenübernahme durch die Verbände.

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Doch es gibt ebenfalls Kritik an einigen Verbandsinitiativen. Die spanische Leichtathletin Ana Peleteiro meinte, dass dieses Vorgehen kein Ersatz für echte Mutterschaftsabsicherungen darstellen darf. Für Zadrazil persönlich war der Schritt dennoch die ideale Brücke zwischen sportlichen Höchstleistungen und privater Zukunftsplanung.

Laut Studien greifen nur rund 17,5 Prozent der Frauen später auf die eingefrorenen Eizellen zurück, die Erfolgsrate für eine Lebendgeburt liegt bei 35 bis 41 Prozent.