Nina Zimmer wird neue Generaldirektorin des Belvedere

Die deutsche Kunsthistorikerin Nina Zimmer wird neue Generaldirektorin der Österreichischen Galerie Belvedere.

Dies gab am Donnerstag Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) bekannt. Die seit 2016 amtierende Chefin des Kunstmuseum Bern und des dortigen Zentrums Paul Klee folgt mit 16. Jänner 2027 auf Stella Rollig, die sich nicht mehr beworben hatte. Zimmer war die von der Findungskommission als bestgeeignet befundene Kandidatin.

Wolfgang Bergmann indes bleibt auch für die kommenden fünf Jahre auf seinem Posten des kaufmännischen Geschäftsführers und wird hier seine dritte Amtszeit antreten. Er soll somit federführend auch in Zukunft die anstehenden Umbauarbeiten im Oberen Belvedere verantworten.