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Sarah Zadrazil
© APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Auszeichnung

Zadrazil ist Fußballerin des Jahres

18.04.26, 18:07
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Sarah Zadrazil ist am Samstag als Österreichs Fußballerin des Jahres 2025 geehrt worden.

Die 33-jährige Mittelfeldspielerin von Bayern München erhielt den Pokal im Vorfeld des WM-Qualifikationsspiels von Österreichs Nationalteam gegen Deutschland in Ried aus den Händen von APA-Sportchefin Birgit Egarter. Zadrazil hatte die von der APA - Austria Presse Agentur unter den sportlich Verantwortlichen der zehn Bundesliga-Clubs durchgeführten Wahl zum zweiten Mal nach 2018 gewonnen.

Zadrazil befindet sich nach einem im September 2025 erlittenen Kreuzbandriss aktuell weiterhin in der Rehaphase. "Ich bin voll im Zeitplan, kann mich nicht beschweren", sagte das ÖFB-Ass zur APA. Mit Start der Vorbereitung will sie beim überlegenen Tabellenführer der deutschen Bundesliga und Champions-League-Halbfinalisten wieder voll einsteigen. Die Rehaphase in Salzburg neigt sich demnächst dem Ende zu. "Hoffentlich bald werde ich wieder im Mannschaftstraining integriert sein, jetzt reicht es schön langsam, es war jetzt lang genug", meinte die Salzburgerin.

In der entscheidenden Phase der WM-Quali, dem Play-off im Herbst, will sie auch im ÖFB-Dress wieder Akzente setzen. 128 Mal hat sie dieses bereits getragen, dabei auch 15 Tore erzielt. "Realistischerweise sind sie eine Klasse besser, sie sind die Nummer drei der Welt", sagte Zadrazil im Hinblick auf das neunte Duell mit den "großen Nachbarinnen". Die acht Partien zuvor waren alle mit einem Sieg der DFB-Elf zu Ende gegangen, darunter am Dienstag ein 1:5 in Nürnberg.

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