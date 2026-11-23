Aufgrund einer Knöchelverletzung fehlt Harry Kane den Bayern länger. Ein Winter-Transfer für einen Stürmer scheint immer wahrscheinlicher, mittlerweile tauchten bereits mehrere Namen auf.

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Ein Backup-Stürmer schadet dem Team von Vincent Kompany ohnehin nicht, mit der Verletzung des Ballon-d'Or-Siegers wird dieser aber noch dringender.

Die ersten Gerüchte gehen natürlich sofort nach gut performenden Stürmern in der Bundesliga. Auftritt Younes Ebnoutalib, wie Transfer-Insider Ekrem Konur schreibt. Der 23-jährige Deutsche feiert diese Saison seinen echten Durchbruch bei Adi Hütters Frankfurt.

Younes Ebnoutalib im DFB-Trikot © Getty Images

Nach zehn Liga-Spielen steht der 1,91-m-Hüne bereits bei sechs Treffern und einer Vorlage. Seine guten Leistungen belohnte Jürgen Klopp auch schon mit drei Länderspielen. Mit Vertrag bis 2031 wäre aber eine ordentliche Summe fällig.

Definitiv billiger ausfallen würde Nicolo Tresoldi. Der Deutsch-Italiener ist bei Club Brügge unter Vertrag (bis 2029), laut "Tuttomercatoweb" sind die Bayern aber enorm interessiert. Zehn Tore in zwölf JPL-Partien, aber vor allem fünf Tore in vier Champions-League-Spielen sind eine starke Visitenkarte für den Ex-Hannoveraner.

Beim BVB noch Flügelspieler

Das prominenteste Profil hat aber Kandidat drei. Ein Ex-Dortmunder, der mittlerweile die Serie A zerschießt und im besten Alter ist: Donyell Malen. Laut "Calcio Mercato" wollen Sportdirektor Christoph Freund und Co. ihn an die Säbener Straße lotsen. Der 27-Jährige hat aber ebenfalls Vertrag bis 2030 und sorgt mit seinen 16 Toren in 15 bewerbsübergreifenden Partien dafür, dass die AS Roma auf Platz zwei rangiert.

Bis sich das Transferfenster öffnet, vergeht noch etwas mehr als ein Monat, bis dahin werden auch noch weitere Gerüchte sprießen. So viel ist klar.