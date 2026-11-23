Für den WAC wird die Saison immer schlimmer.

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Der WAC muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga monatelang, potenziell bis Saisonende, auf seinen besten Stürmer verzichten.

Giacomo Vrioni zog sich am Sonntag im Spiel gegen die SV Ried (1:2) in der Schlussphase einen Kreuzbandriss zu, gab der Club am Montag bekannt.

Giacomo Vrioni im Duell mit Rieds Oliver Steurer © APA/WOLFGANG JANNACH

Der 28-jährige albanisch-italienische Doppelstaatsbürger ist der einzige Stürmer der Wolfsberger, der in der laufenden Bundesliga-Saison für den Tabellenletzten mehr als ein Tor (4) geschossen hat.