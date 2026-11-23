Hiobsbotschaft
WAC im Schock: Saison-Aus für besten Torschützen
Der WAC muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga monatelang, potenziell bis Saisonende, auf seinen besten Stürmer verzichten.
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Giacomo Vrioni zog sich am Sonntag im Spiel gegen die SV Ried (1:2) in der Schlussphase einen Kreuzbandriss zu, gab der Club am Montag bekannt.
Der 28-jährige albanisch-italienische Doppelstaatsbürger ist der einzige Stürmer der Wolfsberger, der in der laufenden Bundesliga-Saison für den Tabellenletzten mehr als ein Tor (4) geschossen hat.
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