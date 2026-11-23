Marcel Hirscher fehlt am Start und hat trotzdem Grund zum Jubeln: Seine Ski holen in Gurgl einen Doppelsieg während der ÖSV durch die Finger schaut.

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Marcel Hirscher musste in Gurgl nicht selbst antreten, um auf der Siegerseite zu stehen. Seine Skimarke Van Deer feierte durch Timon Haugan und Eirik Hystad Solberg einen Doppelsieg. Der ÖSV blieb beim Heimwochenende dagegen ohne Podestplatz. Die Ski erfolgreich, die Bilanz ernüchternd.

Nur ein Stockerlplatz aus den ersten sechs Rennen bei Frauen und Männern: So hatte sich Österreich den Start in den WM-Winter nicht vorgestellt. Nach der Nullnummer der Slalomfrauen betrieb Michael Matt als Fünfter zumindest Schadensbegrenzung. Für den großen Jubel waren andere zuständig.

Hirscher gleich dreimal vorne

Der Gegensatz zeigt sich auch im Gesamtweltcup. Drei der besten sechs Männer fahren nach den ersten drei Rennen auf Hirscher-Ski: Haugan liegt mit 113 Punkten auf Rang drei, Solberg mit 112 auf Rang vier und der Schwede Fabian Ax Swartz mit 90 auf Platz sechs.

Die besten Österreicher folgen erst auf Rang 15. Dort stehen Raphael Haaser und Michael Matt mit jeweils 45 Punkten. Während Hirscher weiter an seiner eigenen Rückkehr arbeitet, ist seine Marke längst vorne dabei.

Beim ÖSV bleibt dagegen die Suche nach dem Durchbruch. "Wir kriegen nichts gratis, müssen uns alles erkämpfen. Es ist natürlich für die Läufer nicht einfach", sagt Alpinchef Christian Mitter.

Darum müssen ÖSV-Stars warten

Die Norweger holen auf Hirscher-Ski Siege, Österreichs Slalomspitze muss vorerst zuschauen. Van Deer ist erst seit April 2025 im Austria Ski Pool. Für neue Hersteller gilt dort: zunächst zwei Jahre B- und C-Kader ausrüsten, erst danach dürfen die alpinen Spitzenkader folgen.

Die Einstiegsphase reicht damit bis ins Frühjahr 2027. Hirschers Marke darf also längst ÖSV-Talente betreuen – bei den A-Kader- und Nationalteamfahrern muss sie sich noch gedulden.

Hoffnungsträger Sturm muss noch lernen

Immerhin brachte Österreich in Gurgl fünf Männer in den zweiten Durchgang. Joshua Sturm zeigte als Fünfter des ersten Laufs, dass mehr möglich gewesen wäre. Im Finale fiel er allerdings auf den geteilten zwölften Platz zurück. Fabio Gstrein wurde 19., Dominik Raschner 23. und Adrian Pertl 25.

Mitter hält an Sturm als Hoffnungsträger fest. "Er muss auf seinen Schwung, sein System vertrauen. Im zweiten Durchgang hat er es mit der Linie probiert und hat in jedem Abschnitt ein bisschen verloren. Das kommt aber."

Der schnelle Schwung ist da. Jetzt muss der 25-Jährige ihn über zwei Läufe ins Ziel bringen. "Josh wird es hoffentlich schön langsam gewohnt, dass er vorne drin ist", sagt Mitter.

ABD0202_20261122 - GURGL - ÖSTERREICH: Joshua Sturm (AUT) am Sonntag, 22. November 2026, nach dem 2. Durchgang im Slalom der Männer im Rahmen des FIS Ski Alpin Weltcup in Hochgurgl. - FOTO: APA/EXPA/ JOHANN GRODER © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Jetzt sollen die Speed-Asse liefern

Die nächste Chance auf bessere Nachrichten wartet in Nordamerika. Mit dem Super-G in Copper Mountain am 28. November steigen die Speed-Fahrer in die Saison ein. Auf Vincent Kriechmayr, Raphael Haaser und Marco Schwarz ruhen entsprechend große Hoffnungen.

"Im Männer-Super-G, unserer besten von acht Disziplinen bei Männern und Frauen, haben wir schon einige Anwärter dabei", betont Mitter. "Da sind wir satt aufgestellt."

Die Disziplin ist damit vorerst das stärkste Argument gegen einen langen Krisenwinter. Die Frauen müssen auf ihren Speed-Auftakt noch bis zum 11. Dezember in Beaver Creek warten. Bis dahin sind wieder die Technikerinnen gefordert: zunächst in Killington, danach in Mont Tremblant.

Gute Trainings reichen nicht mehr

Julia Scheib habe zuletzt sehr gut trainiert, berichtet Mitter. Doch nach dem mühsamen Saisonstart zählt für den Alpinchef vor allem, was auf der Ergebnisliste steht. "Die Erwartung ist, dass wir das, was wir können, im Rennen zeigen."

Hirscher kann derweil bereits Erfolge verbuchen, ohne selbst am Start zu stehen. Der ÖSV muss auf der Piste nachziehen. Mitter gibt sich kämpferisch: "Wir werden uns durchkämpfen und stabil und satt aus dem Ganzen rauskommen."