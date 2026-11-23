Superstar Lamine Yamal bekommt seine Fitness nicht in den Griff. Zuletzt fehlte er bereits Spanien, nun auch seinem Klub Barcelona.

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Das kuriose 3:2 gegen Villarreal mit zwei Roten Karten, in dem Blaugrana ein 0:2 binnen zehn Minuten in einen Sieg verwandelten, überstand der Ball-Künstler noch bis zum Schluss.

Doch im Nachtrag nun die bittere Botschaft: Der 19-Jährige verletzte sich am rechten Knöchel.

Genau, was Barca gebraucht hat. Schon Neuzugang Rodri sowie die Youngsters Xavi Espart und Pau Cubarsi sahen zuletzt nur von draußen zu.

Kein Yamal in der Königsklasse

Fix ist jedenfalls ein Ausfall in der Champions League am Mittwoch (1.45 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) gegen Sabah FK. Stand jetzt soll Yamal aber bereits am Sonntag gegen Deportivo La Coruna wieder dabei sein.

Barca hofft auf jeden Fall, dass sich diese Diagnose bewahrheitet. Mit nur drei Punkten Vorsprung auf Rivale Real Madrid will man sich nicht noch einen Ausfall leisten.