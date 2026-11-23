50 Prozent Titelchance für Rapid, nur noch 29 für Salzburg. Die neue Meisterrechnung gibt den Hütteldorfern nach ihrem Rekordstart noch mehr Rückenwind.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rapid gewinnt, Salzburg patzt – und der Computer setzt auf Grün-Weiß. Nach dem 3:0 beim GAK und Salzburgs 0:1 bei der Austria gibt Football Meets Data den Hütteldorfern 50 Prozent Meisterchance. Die Bullen liegen mit 29 Prozent deutlich dahinter. Rapids erster Titel seit 2008 rückt damit ein Stück näher.

Auf dem Platz beträgt der Vorsprung sechs Punkte. In der am Prognose liegen bereits 21 Prozentpunkte zwischen den Rivalen. Rapid hat damit ungefähr dieselbe Titelchance wie alle Verfolger zusammen.

Salzburgs Chancen brechen ein

Eine Bundesliga-Runde hat die Rechnung kräftig verschoben. Gegenüber dem Stand nach Runde zwölf legt Rapid um 12,9 Prozentpunkte zu. Salzburg verliert dagegen 16,8. Der LASK verbessert sich nach dem 2:1 gegen Hartberg um 4,6 Prozentpunkte und bleibt mit 20 Prozent im Titelrennen.

Für Sturm ist der Meisterteller dagegen weit weg. Nach dem 0:1 in Altach liegen die Grazer bereits 17 Punkte hinter Rapid. Football Meets Data gibt ihnen noch 0,4 Prozent Titelchance. Der LASK hat als Tabellendritter acht Zähler Rückstand auf die Hütteldorfer.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Kara schwärmt: »Magisch«

Die knapp 3.000 nach Graz mitgereisten Rapid-Fans brauchten allerdings keine Computerrechnung, um ins Träumen zu kommen. Schon nach drei Minuten traf Ercan Kara zum 1:0. Nach der Pause machte Yusuf Demir mit seinem Doppelpack alles klar (50., 62.).

"Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du jede Woche gewinnst, magisch", schwärmt Kara. Die Titelansage verkneift er sich trotzdem: "Wir bleiben am Boden."

Leicht dürfte das angesichts der Serie nicht fallen. Zwölf Siege aus 13 Ligaspielen, dazu zehn Pflichtspielerfolge hintereinander. Kapitän Matthias Seidl sagt: "Es ist gerade richtig geil, wie wir spielen."

Ercan Kara brachte Rapid früh auf Siegkurs. Trotz sechs Punkten Vorsprung betont er: "Wir bleiben am Boden." © APA/ERWIN SCHERIAU

Vier Vorgänger wurden alle Meister

Mit 36 Punkten hat Rapid den besten Start der Bundesliga-Geschichte hingelegt. Salzburgs bisherige Bestmarke aus dem Herbst 2021 lag nach 13 Runden bei 35 Zählern.

Noch mehr Hoffnung macht ein anderer Vergleich: Zehn Siege aus den ersten elf Spielen gelangen zuvor erst vier Mannschaften. Alle vier wurden anschließend Meister – Rapid 1987/88 unter Otto Barić, die Innsbrucker 1999/2000 sowie Salzburg 2018/19 und 2021/22.

Die Mannschaft von Johannes Hoff Thorup hat diesen Start ebenfalls geschafft und seitdem zweimal nachgelegt. Dem Trainer ist die Rekordliste trotzdem weniger wichtig als die Einstellung seiner Spieler: "Das Wichtigste für mich ist, eine Mannschaft zu sehen, die weiter gut in Form ist und hart arbeitet."

Johannes Hoff Thorup führte Rapid zum Startrekord: 36 Punkte aus 13 Runden schaffte zuvor kein Bundesliga-Team. © APA/ERWIN SCHERIAU

Mehr als jeder fünfte Schuss sitzt

Wie konsequent Rapid seine Möglichkeiten nutzt, zeigen die Abschlusszahlen. Nach elf Runden waren 20 Prozent Chancenverwertung bereits Ligabestwert. Inzwischen liegt die Quote bei 21,2 Prozent: Aus 198 Abschlüssen machten die Hütteldorfer 42 Tore.

Allein beim 6:0 gegen den WAC und beim 3:0 beim GAK wurden aus 33 Schüssen neun Treffer. Hinten blieb jeweils die Null. Damit hält Rapid bei acht Spielen ohne Gegentor und einem Torverhältnis von 42:9 – im Schnitt 3,23 erzielte Treffer und nur 0,69 Gegentore pro Partie.

Demir steht für den Aufschwung. Im Frühjahr noch oft enttäuschend, gehört er inzwischen zu den Leistungsträgern. "Er ist derzeit einer der besten Spieler der Liga", lobt Hoff Thorup, betont aber: "Es ist bei uns aber auch keine One-Man-Show."

Seidl hebt den Zusammenhalt hervor, gerade bei jenen, die derzeit seltener zum Zug kommen: "Alle ziehen voll mit, egal, ob sie spielen, auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne sitzen."

Keine Halbierung hilft den Verfolgern

Für Salzburg und den LASK kommt hinzu: Rapids Punktepolster behält diesmal seinen vollen Wert. Seit dieser Saison gibt es nach dem Grunddurchgang keine Halbierung mehr.

Nach 22 Runden wird die Bundesliga weiterhin in Meister- und Qualifikationsgruppe geteilt. Alle erspielten Punkte werden aber vollständig mitgenommen. Die Verfolger müssen ihren Rückstand auf dem Platz aufholen.