Dramatischer Last-Minute-Schock im Lavanttal: Die SV Ried dreht ein packendes Auswärtsspiel beim Schlusslicht Wolfsberger AC und feiert dank eines späten Kopfballtors einen 2:1-Sieg.

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Die SV Ried hat am Sonntag im Rahmen der ADMIRAL Bundesliga einen dramatischen 2:1 (0:0)-Auswärtserfolg beim Tabellenletzten Wolfsberger AC eingefahren. Während die Elf von Trainer Mario Despotovic nach zuvor drei sieglosen Ligaspielen wieder voll anschrieb und als Tabellensechster den zweiten Auswärtssieg der laufenden Saison bejubelte, setzt sich die Talfahrt der Lavanttaler ungebremst fort. Der WAC wartet damit bereits seit dem ersten Spieltag auf seinen zweiten Saisonsieg und bleibt unter Coach Manfred Schmid, der aus nunmehr vier Partien lediglich einen Zähler holte, tief im Tabellenkeller stecken.

WAC-Keeper Gliklich hält Null gegen SV Ried fest

In der Lavanttal-Arena erwischten die Gäste aus dem Innviertel vor der Pause den deutlich besseren Start und schnürten die tief stehenden Kärntner früh in deren Hälfte ein. Gleich zweimal rettete Wolfsbergs Schlussmann Gliklich seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand, als er sowohl gegen Isaac Kiese Thelin (21.) als auch aus kurzer Distanz gegen Rossdorfer (22.) stark parierte. Erst ab der 25. Spielminute wurde der Wolfsberger AC mutiger und verzeichnete durch Kopfballversuche von Verhounig (31.) sowie Simon Piesinger (43., 45.) eigene Hochkaräter, fand in Ried-Goalie Andreas Leitner aber ebenfalls seinen Meister.

Simon Piesinger bringt Wolfsberger AC auf Siegkurs

Seine Führung reichte am Ende nicht für Punkte: Simon Piesinger köpfte den Wolfsberger AC im heutigen Bundesliga-Heimspiel gegen die SV Ried zwar in der 51. Minute mit 1:0 in Front, doch die Lavanttaler mussten sich durch ein spätes Gegentor in der Nachspielzeit noch mit 1:2 geschlagen geben. © GEPA pictures

Samuel Chukwudi köpft SV Ried in Nachspielzeit zum Sieg

In der hitzigen Schlussphase, in der Wolfsbergs Stürmer Vrioni (74.) nach einer Knieverdrehung unter Tränen vom Feld getragen werden musste, drängten beide Teams auf die Entscheidung. Nachdem der eingewechselte Sankara Karamoko (76., 88.) zweimal knapp vergab und Gliklich gegen Rieds Joker Evan Eghosa Aisowieren (84.) glänzend reagierte, schlugen die Innviertler in der Nachspielzeit eiskalt zu. Innenverteidiger Samuel Chukwudi (90.+4) verwertete einen Eckball von Philipp Pomer am kurzen Pfosten per Kopf zum umjubelten 2:1-Endstand, ehe Fitz (90.+8) mit der letzten Freistoßchance den Ausgleich verpasste.