Schnaps, Gin, Wodka
Alkoholsteuer steigt um 30 Prozent: Welche Getränke teurer werden
Die Bundesregierung hebt ab 1. Jänner 2027 die Alkoholsteuer um 30 Prozent an, um zusätzliche Millionen für das Budget zu lukrieren.
So stark klettert die Steuer auf Spirituosen
Österreichs Regierung hat im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes eine deutliche Anpassung der Abgaben auf hochprozentigen Alkohol beschlossen. Mit dem 1. Jänner 2027 steigt der Steuersatz von bisher 1.200 Euro auf künftig 1.560 Euro je 100 Liter reinen Alkohols. Damit wird die Steuer erstmals seit März 2014 wieder angehoben – damals erfolgte die letzte steuerliche Anpassung, seither war der Satz unverändert geblieben.
Die Neuregelung betrifft eine breite Palette beliebter Alkoholika:
- Schnäpse und Edelbrände
- Wodka, Gin und Rum
- Whisky und diverse Liköre
- Cocktails, Longdrinks und Mixgetränke in der heimischen Gastronomie
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Was nicht betroffen ist
Wichtig für Konsumenten: Bier und Wein fallen ausdrücklich nicht unter diesen Steuersatz und sind von der Erhöhung nicht betroffen.
Gastro-Preise drohen massiv zu steigen
Ob der klassische Gin Tonic an der Bar, der Digestif im Wirtshaus oder die Lieblingsspirituose im Supermarkt: Ab 2027 müssen Genießer deutlich mehr bezahlen.
Besonders die Gastronomie blickt mit Sorge auf die Reform:
- Cocktailpreise und Longdrinks müssen neu kalkuliert werden
- Nachtlokale und Bars befürchten spürbare Konsumrückgänge
- Wirte geraten durch ohnehin hohe Betriebskosten weiter unter Druck
- Kunden könnten seltener zu hochpreisigen Marken greifen
Vom Steuersprung ausgenommen bleiben lediglich Wein und Bier, die nach anderen gesetzlichen Grundlagen versteuert werden.
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