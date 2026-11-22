Wer in Österreich gerne Spirituosen oder Cocktails konsumiert, muss sich mit Beginn des Jahres 2027 auf spürbare Teuerungen einstellen. Diese Getränke sind betroffen.

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Die Bundesregierung hebt ab 1. Jänner 2027 die Alkoholsteuer um 30 Prozent an, um zusätzliche Millionen für das Budget zu lukrieren.

So stark klettert die Steuer auf Spirituosen

Österreichs Regierung hat im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes eine deutliche Anpassung der Abgaben auf hochprozentigen Alkohol beschlossen. Mit dem 1. Jänner 2027 steigt der Steuersatz von bisher 1.200 Euro auf künftig 1.560 Euro je 100 Liter reinen Alkohols. Damit wird die Steuer erstmals seit März 2014 wieder angehoben – damals erfolgte die letzte steuerliche Anpassung, seither war der Satz unverändert geblieben.

Die Neuregelung betrifft eine breite Palette beliebter Alkoholika:

Schnäpse und Edelbrände

Wodka, Gin und Rum

Whisky und diverse Liköre

Cocktails, Longdrinks und Mixgetränke in der heimischen Gastronomie

Was nicht betroffen ist

Wichtig für Konsumenten: Bier und Wein fallen ausdrücklich nicht unter diesen Steuersatz und sind von der Erhöhung nicht betroffen.

Gastro-Preise drohen massiv zu steigen

Ob der klassische Gin Tonic an der Bar, der Digestif im Wirtshaus oder die Lieblingsspirituose im Supermarkt: Ab 2027 müssen Genießer deutlich mehr bezahlen.

Besonders die Gastronomie blickt mit Sorge auf die Reform:

Cocktailpreise und Longdrinks müssen neu kalkuliert werden

Nachtlokale und Bars befürchten spürbare Konsumrückgänge

Wirte geraten durch ohnehin hohe Betriebskosten weiter unter Druck

Kunden könnten seltener zu hochpreisigen Marken greifen

Vom Steuersprung ausgenommen bleiben lediglich Wein und Bier, die nach anderen gesetzlichen Grundlagen versteuert werden.