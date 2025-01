Was die Häufigkeit des Stuhlgangs über die Lebenserwartung aussagt

Haben Sie sich schon mal gefragt, was die Häufigkeit Ihres Stuhlgangs über Ihre Gesundheit aussagt? US-amerikanische Wissenschaftler haben in einer Studie herausgefunden, dass die Regelmäßigkeit, mit der wir „müssen“, viel über unsere Lebenserwartung verrät.

Forscher um Sean M. Gibbons vom Department of Bioengineering der University of Washington in Seattle untersuchten den Zusammenhang zwischen der Stuhlganghäufigkeit, dem Darmmikrobiom (also den Bakterien, die in unserem Darm leben) und chronischen Krankheiten wie Demenz oder Nierenerkrankungen. Ihre Ergebnisse wurden im renommierten Fachjournal Cell Reports Medicine veröffentlicht.

Überraschende Ergebnisse in der Studie

Die Studie umfasste etwa 1.400 gesunde Teilnehmer, deren Stuhlproben analysiert wurden. Zusätzlich nahmen die Wissenschaftler Blutproben und stellten Fragen zu Ernährungsgewohnheiten, Bewegung und Stresslevel. Was sie dabei herausfanden, ist überraschend: Menschen, die eine abnormale Häufigkeit beim Stuhlgang aufwiesen – also entweder deutlich zu selten oder zu oft auf die Toilette gingen –, zeigten Marker für eine eingeschränkte Organfunktion.

Was die Häufigkeit Ihres Stuhlgangs aussagt

Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass eine „ungesunde“ Stuhlganghäufigkeit mit der Ansammlung von schädlichen Substanzen im Darm verbunden ist, die wiederum Organschäden verursachen können. Das erhöht das Risiko für chronische Krankheiten wie Demenz, Nierenfunktionsstörungen oder Entzündungen im Körper. Das Fazit: Wie oft wir auf die Toilette gehen, hat einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit – und möglicherweise sogar auf unsere Lebenserwartung.

Was ist denn nun „normal“? Studienautor Sean M. Gibbons gibt als optimal ein- bis zweimal Stuhlgang pro Tag an. Das sei ein Hinweis auf ein gesundes Gleichgewicht im Darmmikrobiom und ein geringes Risiko für altersbedingte Erkrankungen. Wer demnach ein- bis zweimal pro Tag "muss" hat eine wesentlich höhere Lebenserwartung.

Es mag ein sensibles Thema sein, aber Ihr Stuhlgang ist ein wichtiger Indikator für Ihre Gesundheit.