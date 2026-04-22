Kendall Jenner & Jacob Elordi: Das geheime Liebes-Protokoll

Hollywood hat ein neues Traumpaar: Kendall Jenner und "Euphoria"-Star Jacob Elordi sind offenbar liiert. Nach zwei Monaten voller heimlicher Treffen lieferten die beiden beim Coachella-Festival nun den endgültigen Liebesbeweis.

Zwischen dem Topmodel Kendall Jenner (30) und dem Schauspieler Jacob Elordi (28) sprühen die Funken, wie die "Daily Mail" berichtet. Die beiden sollen bereits seit Februar ein Paar sein. Hinter der Romanze steckt offenbar eine prominente Drahtzieherin: Kendalls jüngere Schwester Kylie Jenner.

Kylie als Amor unterwegs

Laut Insidern kam der Stein ins Rollen, weil Kylies Partner Timothée Chalamet eng mit Jacob Elordi befreundet ist. Während der zahlreichen Preisverleihungen zu Beginn des Jahres verbrachten Kylie und Jacob viel Zeit miteinander. Kylie war überzeugt, dass der Australier perfekt zu ihrer Schwester passen würde.

"Kylie ist die Alpha-Schwester und hat Kenny dazu gedrängt, eine Romanze mit Jacob zu beginnen, weil sie Doppeldates mit Timothée organisieren wollte", so eine Quelle aus dem Umfeld der Familie gegenüber der britischen Zeitung.

Romantische Abende zu Hause

Bisher waren die beiden zwar flüchtig bekannt, doch erst als Kylie Jenner ihre Schwester motivierte, ihn "aus der Freundschaftszone herauszuholen", soll es geklickt haben. Ein erstes Doppel-Date fand demnach ganz privat bei Kendall zu Hause in Los Angeles statt. Die Chemie zwischen dem Model und dem Schauspieler habe sofort gestimmt. Die letzten Wochen nutzten beide intensiv, um sich näherzukommen, ohne dabei von Paparazzi entdeckt zu werden.

Knutsch-Outing beim Coachella-Festival

Das Versteckspiel hat nun jedoch ein Ende. Am ersten Wochenende des Coachella-Festivals 2026 zeigten sich die beiden erstmals turtelnd in der Öffentlichkeit. Auf einer Party von Popstar Justin Bieber wurden Kendall und Jacob knutschend gesichtet.