Coachella 2026: Heidi Klum sorgt mit verrückten Looks für Aufsehen

Heidi Klum sorgt bei Coachella 2026 wieder für Aufsehen - mit Looks zwischen Verkleidung und Fashion-Statement. Während andere auf Minimalismus setzen, dreht sie komplett auf. Die spannendsten Styles des Festivals im Überblick.

Coachella ist längst mehr als nur ein Musikfestival - es ist ein Laufsteg mitten in der Wüste. Auch 2026 liefern die Stars wieder alles: von cleanen Looks bis hin zu maximalem Fashion-Drama. Und eine sticht dabei besonders heraus: Heidi Klum.

Heidi Klum macht Coachella zur Kostüm-Show

„Heidi Halloween“ ist zwar längst vorbei, aber offenbar nur im Kalender. Klum zeigt auch beim Coachella, dass sie einfach nicht genug davon bekommt, in neue Rollen zu schlüpfen.

Tag eins: wasserstoffblonde Perücke, weiße Schlumpfmütze, ein Look irgendwo zwischen TikTok-Trend und Cartoon-Core

Tag zwei: kompletter Stilbruch. Lange schwarze Haare, dunkler Lippenstift, große Sonnenbrille. Dazu ein weißes Boho-Kleid, das beim Laufen tief blicken lässt - Spitzenunterwäsche inklusive.

Während andere ein Outfit planen, bringt Heidi gleich eine ganze Charakterentwicklung mit.

Kardashians setzen auf clean

Die Kardashians (Kendall Jenner, Kylie Jenner & Kourtney Kardashian) bleiben ihrer Linie treu: bauchfrei, figurbetont, Schwarz-Weiß. Keine Experimente, keine Kostüm-Vibes - dafür maximale Coolness. Quasi das Fashion-Äquivalent zu „Ich hab nichts zum Anziehen“, sieht aber trotzdem perfekt aus.

Paris Hilton bringt Barbie zurück in die Wüste

Paris Hilton entscheidet sich für: mehr ist mehr. Ihr „Cowgirl Barbie“-Look kombiniert Pink, Rot, Rüschen, Federn und Glitzer - also alles, was Barbie tragen würde, wenn sie plötzlich einen Rodeo-Trip plant.

Von Runway bis Retro: Die restlichen Highlights

Neben den auffälligen Looks gibt es auch echte Fashion-Momente:

Teyana Taylor setzt auf High Fashion mit einem Schiaparelli-Netzkleid und auffälligen Accessoires

© Getty Images

Winnie Harlow bringt die 70er zurück – mit Patchwork-Jeans und fransigem Cardigan

Hailey Bieber zeigt, dass auch Minimalismus funktioniert – im Slip Dress mit zarten Spitzendetails

Ob minimalistisch, maximalistisch oder komplett verkleidet – Coachella 2026 zeigt einmal mehr, wie vielfältig Festival-Style sein kann.