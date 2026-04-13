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Coachella 2026: Heidi Klum sorgt mit verrückten Looks für Aufsehen
© Getty Images

Festival Looks

Coachella 2026: Heidi Klum sorgt mit verrückten Looks für Aufsehen

13.04.26, 12:57
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Heidi Klum sorgt bei Coachella 2026 wieder für Aufsehen - mit Looks zwischen Verkleidung und Fashion-Statement. Während andere auf Minimalismus setzen, dreht sie komplett auf. Die spannendsten Styles des Festivals im Überblick. 

Coachella ist längst mehr als nur ein Musikfestival - es ist ein Laufsteg mitten in der Wüste. Auch 2026 liefern die Stars wieder alles: von cleanen Looks bis hin zu maximalem Fashion-Drama. Und eine sticht dabei besonders heraus: Heidi Klum. 

Heidi Klum macht Coachella zur Kostüm-Show 

„Heidi Halloween“ ist zwar längst vorbei, aber offenbar nur im Kalender. Klum zeigt auch beim Coachella, dass sie einfach nicht genug davon bekommt, in neue Rollen zu schlüpfen.

  • Tag eins: wasserstoffblonde Perücke, weiße Schlumpfmütze, ein Look irgendwo zwischen TikTok-Trend und Cartoon-Core

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  • Tag zwei: kompletter Stilbruch. Lange schwarze Haare, dunkler Lippenstift, große Sonnenbrille. Dazu ein weißes Boho-Kleid, das beim Laufen tief blicken lässt - Spitzenunterwäsche inklusive.

Während andere ein Outfit planen, bringt Heidi gleich eine ganze Charakterentwicklung mit. 

Kardashians setzen auf clean

Die Kardashians (Kendall Jenner, Kylie Jenner & Kourtney Kardashian) bleiben ihrer Linie treu: bauchfrei, figurbetont, Schwarz-Weiß. Keine Experimente, keine Kostüm-Vibes - dafür maximale Coolness. Quasi das Fashion-Äquivalent zu „Ich hab nichts zum Anziehen“, sieht aber trotzdem perfekt aus. 

Paris Hilton bringt Barbie zurück in die Wüste

Paris Hilton entscheidet sich für: mehr ist mehr. Ihr „Cowgirl Barbie“-Look kombiniert Pink, Rot, Rüschen, Federn und Glitzer - also alles, was Barbie tragen würde, wenn sie plötzlich einen Rodeo-Trip plant. 

Von Runway bis Retro: Die restlichen Highlights

Neben den auffälligen Looks gibt es auch echte Fashion-Momente:

Teyana Taylor setzt auf High Fashion mit einem Schiaparelli-Netzkleid und auffälligen Accessoires

Coachella 2026: Heidi Klum sorgt mit verrückten Looks für Aufsehen
© Getty Images

Winnie Harlow bringt die 70er zurück – mit Patchwork-Jeans und fransigem Cardigan

Hailey Bieber zeigt, dass auch Minimalismus funktioniert – im Slip Dress mit zarten Spitzendetails 

 

Ob minimalistisch, maximalistisch oder komplett verkleidet – Coachella 2026 zeigt einmal mehr, wie vielfältig Festival-Style sein kann.

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